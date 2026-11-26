Pedro Medina / ingeniero agrónomo y ex−viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León

Hace un año, titule mi artículo de opinión “La Comisión Europea gana la primera etapa del maratón de la futura PAC”. Hoy, ya en la recta final del maratón, puedo afirmar que con el paso de los doce meses, tras numerosas reuniones de negociación a diferentes niveles, actos de protesta, diferentes documentos de posición de agricultores, ganaderos, administraciones agrarias, etc., la hoja de ruta marcada por la Comisión llega al final de la batalla y una reforma más concluirá sin grandes cambios sobre las propuestas originales.

Las propuestas presentadas por la Comisión en relación con la PAC, más lejos de los fuertes recortes, suponían un duro golpe al perder su identidad propia como política económica europea común, unida a la total omisión al modelo de agricultores profesionales que deben ser el centro del debate.

En el centro del conflicto se encuentra la propuesta de fusionar los fondos específicos agrícolas y regionales en Programas nacionales por un total de 865.000 millones de euros, una propuesta que ha suscitado una feroz oposición por parte de los agricultores y los líderes regionales, preocupados porque la puesta en común de recursos conlleve un trato desigual a los beneficiarios. Es decir, renacionalización y pérdida de la “C” de común de la PAC.

Hoy podemos afirmar que esta propuesta de cambio tan importante está consolida y ya no se discute, con ello la nueva PAC dejará de ser una Politica con un apoyo especifico que la dotaba de identidad propia. Pasa a participar de un “Presupuesto Agrario Compartido” (que podrían ser las nuevas siglas de la PAC) a la vez que reducido, y con un elenco de medidas o tipos de pagos nada novedosos o atractivos, un marcado carácter continuista de reformas anteriores. A la vez, invita a los Estados miembros a realizar un mayor esfuerzo financiero, que desconocemos, lo que sin duda provocara mayores diferencias de apoyo entre los agricultores europeos.

En definitiva, en estos 12 meses de negociación las modificaciones introducidas en cuanto al cómo, que de alguna forma reflejan la importancia -o no- de la PAC como una política estratégica para la UE, han sido pocas y prácticamente limitadas a un mero maquillaje, con el traslado de disposiciones que figuraban en el reglamento del fondo único al reglamento específico sobre la PAC, sobre el que recientemente ya se ha alcanzado un acuerdo parcial en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE del pasado mes de octubre.

En mi opinión, el acuerdo parcial sobre la PAC, lejos de un triunfalismo manifestado por muchos ministros de Agricultura, se trata de un acuerdo muy limitado, adoptado sin conocer el presupuesto final y los elementos clave incorporados en la caja de negociación del presupuesto “MFP” (lo que es poner antes el arado que los bueyes). Además, no garantiza una Política Agraria Común, son muchas las referencias a dotar de flexibilidad y voluntariedad a los Estados miembros, y aparentemente es una copia reducida del actual reglamento sobre los Planes Estratégicos. Podemos resumir que los ministros de agricultura han intentado salvar los muebles.

Sobre cuánto será el dinero que se destinará a la futura PAC, las diferentes propuestas realizadas en los últimos doce meses son muy limitadas y se reducen a consolidar parcialmente las propuestas que, en forma de carta, la presidenta de la Comisión Europea ha realizado en diferentes momentos; la primera el 9 noviembre de 2025, y una segunda en diciembre de 2025, coincidiendo con el acuerdo de Mercosur.

Las medidas de la Presidencia del Consejo en noviembre de 2025, la conocida como un «objetivo rural» del 10 % del importe no delimitado para acciones territoriales rurales (al menos 48 700 millones de euros a precios corrientes) y también la efectuada en el contexto del acuerdo UE-Mercosur (para que los Estados miembros tengan acceso a unos 45 000 millones de euros año a partir de 2028), en ningún caso suponen dinero adicional nuevo. El recorte del 22% sobre el periodo actual se consolida y además en los últimos documentos queda la duda sobre su destino principal como apoyo a los agricultores y ganaderos.

Por tanto, persiste la incertidumbre sobre el importe global de la financiación de la PAC que no se conocerá hasta día en que el Consejo Europeo (los Jefes de Estado) adopten un acuerdo por unanimidad del presupuesto. La próxima reunión es ahora, a finales de noviembre, justo antes de las elecciones en España.

Además, hay que tener en cuenta que la Unión Europea solamente financiará íntegramente (100 %), cuatro de los tipos de ayudas que propone: la ayuda decreciente a la renta basada en la superficie, los pagos asociados, el pago al algodón y el pago a los pequeños agricultores, el resto tendrán que ser cofinanciadas, incluidos los ecorregímenes actuales. Por tanto, la Comisión, de forma velada, pide un mayor esfuerzo presupuestario a los Estados miembros, siguiendo su ruta a la renacionalización y a su vez la pérdida de identidad como política común.

En definitiva, el dinero final que se destinará como apoyo a los agricultores y ganaderos a partir de 2028 solo se conocerá una vez que se hayan adoptado los nuevos planes nacionales. A este respecto, en este mes de noviembre conoceremos los diferentes programas electorales y veremos las propuestas de las distintas opciones políticas. Está bien seguir reclamado a La Unión Europea, pero como he argumentado en el párrafo anterior, en el nuevo periodo a partir de 2028, el esfuerzo presupuestario con fondos nacionales cobrará más importancia si de verdad el objetivo es al menos igualar el presupuesto actual.

En mi opinión, las negociaciones principales en las instituciones comunitarias ya están llegando a la etapa final del maratón, con independencia que aún no se han iniciado los trílogos (Consejo, Parlamento, Comisión). Los documentos finales que se adopten no incluirán grandes cambios sobre la nueva estructura financiera propuesta, el cómo, y tampoco es previsible que se aumente el cuánto. La Comisión de nuevo gana la batalla, en un escenario de fuerte división en dos bloques: los Estados tacaños y los amigos de la cohesión.

A partir de 2027, el nuevo Gobierno de España deberá impulsar las líneas principales del nuevo Plan Nacional, tanto en el cuánto (dinero) como en el cómo, estableciendo el modelo de apoyo con prioridades sobre a el tipo o modelo de agricultura (pequeños agricultores /agricultores profesionales) y lo que es muy importante, como ya he manifestado en artículos anteriores, voluntad o no de una apuesta decida en políticas estructurales imprescindibles para el desarrollo del sector agrario, como son las infraestructuras relacionadas con el uso del agua, en especial de los nuevos regadíos y el incremento de la capacidad de regulación.

Creo que es el momento de dar menos peso a las ayudas directas de tarifa plana (PAC social) y cambiar un modelo de apoyo a los profesionales a través de políticas estructurales en infraestructuras colectivas y de comercialización, que garanticen su continuidad por el desarrollo de una actividad agraria rentable (PAC empresarial).

(Publicado con anterioridad en la web de Asaja Castilla y León)