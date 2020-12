El mango de Perú apuesta por ordenar más su oferta y crear una marca de calidad con la vista puesta en EEUU

La labor que desempeña la National Mango Board como ente fundamental para impulsa el consumo de mangos en Estados Unidos, es el eje conductor de la entrevista mantenida con el Licenciado César Morocho Marchán, miembro del Consejo de la NMB en Perú y actual Presidente de la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango.

Morocho Marchan es un especialista en la producción y comercialización de mangos, con un amplio currículo profesional, ya que en el 2005 fue gerente durante 3 años de la Asociación de Pequeños Productores de Mango del Alto Piura (APROMALPI), y después en el 2008 con la Central Piurana de Bananeros Orgánicos (CEPIBO), ambos bajo el sello de Comercio Justo; una experiencia social extraordinaria para su persona. Actualmente es Director Gerente de Frutas de Piura SAC, exportamos mango, uva y banano.

En esta entrevista, repasa las fortalezas, debilidades, así como los retos y desafíos que tiene actualmente el mango peruano tanto en el ámbito de la producción como en el de la comercialización.

La National Mango Board: Un referente para otros continentes

El Licenciado César Morocho ha comentado que “para mí honestamente la National Mango Board es un enorme referente que puede ser imitado por otros países y por otros continentes. El valor que le dan ellos a la industria es fenomenal porque ellos trabajan en todos los eslabones de la cadena, con el que produce, con el que empaca, con el que exporta, con quién importa y con los consumidores. Es decir, están en cada eslabón por lo que el trabajo profesional y el nivel de organización que tienen en Estados Unidos es espectacular. A mí me ha tocado ser miembro allí durante tres años y creo que voy a ser tres años más, y además de ser una extraordinaria plataforma de aprendizaje, es también una plataforma para ser imitada”.

Superficie y Producción en Perú

Con respecto a la superficie y producción de mangos en Perú, nuestro entrevistado apunta que “atendiendo a los últimos censos, en Perú tenemos alrededor de 34.000 hectáreas. En nuestros país de norte a sur, en el norte hay un ciudad que se llama Piura, allí hay un valle que se llama San Lorenzo, allí está concentrado el 70 por ciento de la producción de Perú, a 180 kilometros hacia el sur está el Valle de Lambayeque que concentra el 12 por ciento, y el ultimo Valle se llama Casma, y está a setecientos kilómetros de Piura, hay un 18 por ciento de producción. La mayoría de nuestros mangos son de la variedad Kent”.

“Tenemos un crecimiento sostenido a nivel de la producción, y por hacer referencia al año pasado, en el que se comercializaron 235.000 toneladas, un volumen importante, fueron algo más de 10.000 contenedores. A nivel de Perú este año, hemos tenido algunos problemas con la climatología y agua, pero creo que estaremos bordeando entre las 200.000 y 207.000 toneladas más o menos”, destaca el Licenciado César Morocho.

“La propiedad de la tierra más o menos son 5 hectáreas, si tenemos 34.000 hectáreas, podemos hablar de un promedio de unos 6.800 productores”, puntualiza nuestro consultado.

Papel de la National Mango Board en la industria del mango

En lo concerniente al papel que desempeña la National Mango Board, nuestro entrevistado indica que “el sistema organizativo de la National Mango Board, además de ser muy profesional, tienen siempre una visión a medio y largo plazo, sin dejar lo urgente, y están siempre pendientes de todo lo que pasa en la industria, y tienen una adaptabilidad muy importante. Considero que la labor que realiza la National Mango Board en su roll de ente promotor del consumo tiene éxito e incrementa el consumo del mango. Por tres razones, en primer lugar ellos se preocupan de que en los anaqueles de los supermercados tengan fruta todo el año, y a Dios gracias, en el mundo hay oferta todo el año, y en Estados Unidos, hay mangos de Brasil, Ecuador, Perú, México, de Centroamérica, Haití, Hawái, y constantemente hay fruta allí. Con su estrategia, recuerdan a los consumidores que van a tener siempre mangos en los anaqueles mencionados anteriormente”.

“En segundo lugar, creo que el nivel de versatilidad que le dan al mango es buenísimo ya que las redes sociales, impresiones, con influencers a nivel de programas televisión, demuestran la versatilidad de la fruta, no solamente como fruta fresca sino como un insumo que puede ser aprovechado por el arte culinario allí y también por los postres, por lo que la versatilidad comercial o publicitaria que ellos le dan, hace que el mango siempre esté en la mente del consumidor”, apunta con contundencia el Licenciado César Morocho.

“Y por último, la información que tienen de todos los países que exportan mangos a Estados Unidos les permite saber cuando tenemos los picos, y en los mismos, ellos tienen un fondo reservado para hacer promociones, entonces juntando esos tres pilares, logran que cada consumidor tenga una buena experiencia con el mango y repiten su consumo, y eso ha llevado a incrementar considerablemente los niveles de consumo. Por ejemplo, aquí en Perú si tomamos cifras anteriores, el año pasado hemos superado los 16 millones de cajas que se exportan a Estados Unidos, y en unos nueve años atrás, estábamos en nueve millones de cajas, por lo que ha sido un crecimiento sostenible. La dinámica de crecimiento ha sido en todos los países que exporta mangos a EE.UU.”, destaca este veterano experto del mundo del mango.

“Nosotros allí comenzamos en la semana 46 aproximadamente y terminamos en la semana 13 o 14, pero a Estados Unidos enviamos fruta en la semana 8 y en esos tiempos hay demostraciones claras de incrementos en consumo”, apunta el Licenciado Morocho.

Crisis del COVID en el mango peruano

Abordando los efectos de la crisis del COVID 19, el Licenciado César Morocho señala que “muchos pensaban que la pandemia iba a ser coyuntural, pero con los niveles de continuidad es algo estructural que ha golpeado la economía a nivel mundial, y a nivel de Perú, se debe tener, como en todos los sitios, una adaptabilidad a ello. Pue esta “nueva normalidad” se va a quedar con nosotros y lo que nos queda a los productores de mangos de Perú, es en primer lugar, nos tenemos que adaptar para que los trabajadores sigan trabajando en el mango. Las labores de producción son esenciales para la producción de mangos de calidad, y comento esto porque, las costumbres en el consumo de fruta también han cambiado, ahora vemos como el consumo de fruta fresca es on line, y anteriormente la tocabas, olías y veías, ahora tienes que tener la confianza de que esa fruta es la mejor, para evitar cualquier tipo de decepción por parte del consumidor final. Por tanto, aquí a nivel de producción, en empaque y en exportación, hay que cuidar muchísimo es gran nivel de calidad que nos va a permitir seguir estando en los mercados internacionales en los que estamos actualmente”.

Retos y Desafíos

En lo referente a los retos y desafíos del sector peruano del mango, nuestro consultado también comenta que “en Perú tenemos una gran mayoría de pequeños productores, por lo que es muy importante que a nivel de Estado e incluso de los distintos eslabones de la cadena del mango ayuden a la formalización de estas pequeñas empresas agrícolas, porque Perú está creciendo constantemente en el nivel de productividad y mayor área cultivada, pero si no se desarrolla, es decir si estos pequeños productores no asumen que hay que tener certificaciones, hay que tener ciertos estándares de calidad y que también hay que adaptarnos a lo que el mercado nos está pidiendo, pues siempre se puede creer que se está es una especie de desventaja ente los productores frente a los exportadores e importadores. Por ello, es un gran desafío que creo que es muy importante ayudar al desarrollo de los pequeños productores”.

“Sin embargo, los niveles de producción son muy altos. Este año la infraestructura de nuestro Perú no soporta más de 850 contenedores por semana, si en una semana hay 1.000 contenedores para exportación no va a poder realizarse pues tenemos carencia de plantas de procesamiento, vamos a tener también carencia de contenedores, tenemos un puerto que está muy cerca pero que puede colapsar. La infraestructura hay que repotenciarla para el nivel de crecimiento que vamos teniendo”, señala el Licenciado Morocho.

“Y ,por otro lado, el nivel de crecimiento en volúmenes que estamos teniendo exige que busquemos nuevos mercados para que se incremente el consumo. El mercado del Perú para el mango es 60 por ciento Europa – que incluye a Inglaterra -, de 30 a 35 por ciento que corresponde a Estados Unidos y Canadá, y 5 a 10 por ciento al resto del mundo. Muy poco a Asia y Oceanía y muy poco a Latinoamérica. Por lo tanto, es necesario abrir más mercados”, destaca este especialista del mango.

“Otro importante reto es que nosotros deberíamos asegurar el Shelf life de la fruta, pensando en Asia tenemos líneas navieras que llevan nuestra fruta en 30 y 35 días, por lo que debemos pensar para estos viajes en atmosfera controlada o algún tipo de cera, que minimice la emisión de etileno y, por ello, la maduración de la fruta. Y de forma transversal, no poder la calidad”, declara el Licenciado Morocho.

Rusia y Medio Oriente: Mercados muy interesantes para el mango

Con respecto a la internacionalización del mango peruano, nuestro entrevistado señala que “el mercado de Medio Oriente en la medida que podamos llegar con fruta de calidad es muy bueno e interesante. Creo que es un reto para nosotros desarrollar este mercado. Con el mercado de Rusia ya venimos trabajando, de hecho a San Petersburgo desde el puerto de Paita son más o menos 26 días, pero ya hay exportaciones directas a este país, pero también consideramos a Rotterdam como principal puerto de entrada. Hay muchos importadores holandeses que recogen fruta de Perú y también es un gran comprador. En el caso de Rusia, hay que afianzar mucho más las relaciones comerciales, pero son mercados potenciales para nuestro país”.

“El nivel de conocimiento del consumo respecto al mango peruano que es el Kent, que es un mango duro, en comparación al Ataulfo o Edward, que son más sin fibra, conforma vayamos garantizando una experiencia única al consumidor, estos mercados mencionados anteriormente irán creciendo”, apunta el Licenciado Morocho.

Posibilidades en China y Japón

Respecto a las posibilidades de los mercados de China, el Licenciado César Morocho indica que “los mercados de Japón y Corea son enormemente exigentes en cuanto a la calidad de fruta, pero no es imposible trabajar con ellos, yo personalmente en mi empresa hemos hecho operaciones con ambos países por vía marítima y aérea, y si bien es cierto no hemos tenido los resultados esperados, porque el transito es demasiado largo, pero si sabemos que es posible. En el futuro, deberíamos tener alguna estrategia en conjunto por vía aérea, y podría ser una experiencia interesante”.

“El mercado de China siempre está esperando la fruta en el Año Nuevo Chino, y eso es más o menos la última de enero y primera de febrero, que es cuando la producción de Piura está terminando y con unos grados maduración bastante avanzados, y con viajes de más de 35 días, es demasiado peligroso. Pero tenemos que trabajar en los mercados chinos para que sepan que se puede comer esta fruta antes del Año Nuevo, y podemos enviarles fruta desde el mes de diciembre y llegar antes a este mercado”, apunta este experto del mango peruano.

A favor de un sello de calidad para los mangos de Perú

Nuestro consultado también comenta que “cualquier sello de calidad empodera al país que lo tiene en exigir a quienes van a acceder al mismo con unos protocolos, unos estándares de calidad y, por lo tanto, ese sello de calidad bien trabajado, va a ser una garantía para entrar a nuevos mercados exteriores, así como darle confianza al consumidor y al cliente final. Es importante a trabajar esto no solamente con el mango sino con todos los productos. Un sello trabajado con las autoridades gubernamentales aquí en Perú sería un enorme beneficio para cualquier fruta que tenga ese sello. Ha habido intentos y esfuerzos, con la marca Perú, pero es demasiado genérica, sin embargo hay que llegar a las especificidades de frutas como el mango. Estoy totalmente a favor y hay que impulsar una marca Perú”.

Crecimiento del mango peruano en los próximos años

El Licenciado César Morocho comenta respecto al crecimiento del mango peruano en los próximos años que “nosotros tenemos un año bueno y después con menos producción, y tenemos crecimiento constante de mango, por lo que los niveles de producción van cada año incrementándose, es difícil que bajemos de las 200.000 toneladas, y vamos a tener incremente por productividad o incremento de hectárea. Pero la productividad no nos hace necesariamente competitivos, son cosas distintas”.

“Para ser competitivos en el mercado, tenemos que crecer atendiendo a las exigencias del mercado. No podemos ser productivos con un mango pequeño calibre 14, no lo quiere, no podemos ser competitivos por más productivos que seamos. Perú tiene que ser productivo con calibres 7, 8, 9 y 10”, comenta con contundencia nuestro entrevistado.

“Creemos que el crecimiento en el Perú, el año pasado 235.000 toneladas, el año anterior 168.000, y este año estamos un 15 por ciento menos, y podemos crecer tranquilamente entre un 5 y 10 por ciento de crecimiento anualmente”, puntualiza el Licenciado Morocho.

Mango orgánico peruano

En lo referente al mercado del mango peruano, nuestro consultado apunta que “eso va a depender mucho de lo que quiera y demande el mercado. Aquí en Perú ha habido muchos ejemplos de producción orgánica y sigue habiéndola. De hecho en 2005, cuando comencé a trabajar con pequeños productores que tenían producción de mangos orgánicos en el sistema Fair Trade, de hecho, producían mango orgánico “Fair Trade”, y teníamos demanda y muy buena acogida en Europa”.

“Creo que Perú está preparado y puede satisfacer y atender la demanda de mango orgánico. De hecho, en mi empresa trabajamos con pequeños productores de mangos orgánicos y tenemos clientes europeos de mangos orgánicos. Actualmente, no hay mucho mango orgánico peruano, puede ser entre el 5 y 10 por ciento del mercado”, apunta el Licenciado Morocho.

Radiografía del sector del mango congelado en Perú

En lo concerniente al sector del mango congelado en Perú, el Licenciado Césa Morocho señala que “por la alta cantidad de oferta en el Perú, no puede consumirse toda como mango fresco, por lo tanto un 30 y 35 por ciento de la producción se va a mango procesado. No contamos con muchas plantas de procesamiento, pero para a este mercado hay que tener infraestructura adecuada, y si existe una demanda intermitente a nivel mundial para el mango congelado, ya que existe una gran demanda a nivel internacional. La demanda de frío no hay mucha infraestructura aquí”.

También se muestra a favor de concentración y ordenar la oferta del mango peruano, y comenta que “APEM saca en temporada una estadística, y toma decisiones para no inundar un mercado y observamos con la información estadísticas, y los exportadores no bajan de 150. Y en los últimos diez años, los veinte primeros concentran el sesenta por ciento de la producción, y hay muchos con exportaciones de pocos contenedores para exportar. Y por eso hay que concentrar más nuestro sector”.