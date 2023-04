El lobo coloniza de nuevo el Sueve después de 25 años de su desaparición con ataques al ganado en varias localidades

La inclusión del lobo en el Lespre y «la incapacidad del Gobierno Asturiano de Barbón de controlar la población de lobos sigue dando sus frutos: el lobo vuelve al Sueve después de 25 años sin su presencia, atacando desde hace unos días a ganado menor, en Robléu, Cerecea y La Goleta, en el conceyu de Piloña», según denuncia Alfonso Artidiello Prendes, secretario de Asturias Ganadera y vecino de una de las parroquias donde han sufrido estos últimos ataques.

También hubo algunos ataques más en la vecina Colunga, donde además hubo avistamientos de al menos dos animales, confirmando que efectivamente se trata de lobos. «Los vecinos lo sufren con la impotencia de saber que la Administración no hará nada», lamentan desde la organización agraria.

En este sentido, denuncian que «el Presidente no supo tampoco controlar los votos de los diputados y senadores de la Federación Socialista Asturiana, que traicionaron a los ganaderos asturianos apoyando la inclusión del lobo en el catálogo de especies protegidas cuando el lobo actualmente no lo necesita y el ganado, especialmente el menor, sí. La cobardía del Presidente no le permitió abrir expediente a estos senadores y diputados del Partido Socialista que apuñalaron Asturias. En sólo una semana, dos criadores de reciella abandonarán la actividad».

Asimismo, recuerdan que la población del predador subió a un ritmo desmedido desde hace dos años, y se calcula que actualmente hay más de 600 lobos en Asturias, colonizando nuevos territorios cada vez más próximos a los pueblos y a áreas de imposible compatibilización con el ganado, como es el caso de Sueve.

Por su parte, COAG Asturias denuncia que la semana pasada, en plena ola de incendios en Asturias, un ganadero de Villazón en Salas, sufrió un ataque de lobo a un potro de su propiedad. “Se trata de una zona dónde no se producen habitualmente este tipo de ataques y muy cercana a la población. Lamentablemente nuestras previsiones se están cumpliendo y lo cierto es que la Orden Lespre lo único que favorece es la proliferación del lobo y de sus ataques”.