El libro blanco para el campo del PP se queda corto: le critican que se olvide de los precios dignos a los productores

Unión de Uniones, tras la publicación de las diez líneas de trabajo que el PP quiere para el campo, critica que se haya olvidado por completo de temas que son fundamentales como los precios dignos que deben percibir los productores por parte de la industria y la distribución.

Unión de Uniones, tras la jornada que tuvo lugar este domingo 14 de septiembre en Membrillo, Ciudad Real, donde Alberto Nuñez Feijóo anunció la elaboración de un ‘Libro Blanco por el futuro del medio rural de España’, critica que, «en lo que ha trascendido, no se mencione a priori esfuerzos hacia precios justos para el campo».

En este sentido, la organización cree que «el PP se mantiene cómodo sin meterse en diálogo con la industria y la distribución y, sin embargo, es algo que es indispensable para que el campo gane rentabilidad, uno de los puntos que menciona el partido en su presentación».

“VA A TENER QUE HACER MUCHO MÁS DE LO QUE ESTÁ HACIENDO POR EL CAMPO, TAMBIÉN EN DONDE GOBIERNA, PORQUE HASTA AHORA NO SE ESTÁ NOTANDO LA DIFERENCIA»

La organización agraria recuerda que «la renta del sector agrario y ganadero no está en las ayudas que percibe, está en el mercado y, por ende, es aquí donde se debe concentrar todas energías y apostar por precios dignos a los productores. Por este motivo, tiene que haber un compromiso serio en tratar estos temas con los agentes de industria y distribución que estarían ejerciendo una posición de dominio y minando capacidad de negociación de los productores», aseguran.

«Si el Partido Popular tiene voluntad de llegar algún día a Moncloa con el apoyo del sector agrario va a tener que hacer mucho más de lo que está haciendo por el campo, también en los sitios en donde gobierna, porque hasta ahora no se está notando la diferencia», dice Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.

«En este avance de su programa electoral para el sector agrario, el PP tiene que tener los pies en el suelo y conocer bien los problemas del medio rural, no romantizarlo con ese orgullo rural, que ni cuadra las cuentas a fin año, ni se sabe bien qué es», concluye el coordinador.

Asimismo, en esas diez líneas de prioridades de trabajo descritas, Unión de Uniones echa en falta que se hable claramente de la necesidad de imponer cláusulas espejo cuando se trate el tema de la defensa de nuestro campo y evitar la competencia desleal en el comercio exterior, «pero claro, teniendo en cuenta que el Partido Popular está claramente a favor de que se apruebe el Acuerdo Mercosur a pesar del daño que va a hacer al sector, tampoco llama tanto la atención», concluye Cortés.