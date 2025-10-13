El lamento ante el cierre de campaña olivarera: «Un solo euro más en origen hubiera supuesto una inmensa diferencia»

La organización agraria UPA ha analizado los datos al cierre de la campaña de olivar 2024-2025. Y destaca que todo hacía presagiar una campaña que beneficiase a toda la cadena, pero la organización agraria acaba acusando «a algunos operadores de imponer una estrategia de volumen y precios hundidos en origen». Y deja un mensaje claro: «pagar un solo euro más en origen hubiera supuesto una inmensa diferencia».

Por eso desde UPA se señala que ha sido “una oportunidad perdida para el sector olivarero”. En su opinión, esta campaña podría haber marcado un “record absoluto de volumen económico para el sector, permitiendo la deseada rentabilidad del conjunto de explotaciones olivareras de nuestro país, especialmente para las de olivar tradicional”.

UPA cree que en esta campaña el sector afrontaba un contexto que podría haber sido de beneficios para toda la cadena. Sin embargo, UPA acusa a algunos operadores de imponer una estrategia de volumen y precios hundidos en origen por debajo de los costes de producción.

OPORTUNIDAD PERDIDA

El inicio de campaña partió de un enlace escaso, como ocurrirá de nuevo en la campaña 2025/26, y con la confianza del consumidor demostrada en las dos difíciles campañas anteriores. “La producción no iba a ser espectacular”, como explican desde UPA, pero sí iba a permitir a España abastecer todos los mercados mundiales.

No obstante, la intención de unos pocos no ha sido generar valor para todo el sector, en opinión de la organización agraria, “sino vender mucho y lo más barato posible, a costa, evidentemente, de los olivareros. Y se han salido con la suya”.

UPA asegura que España puede rondar niveles de comercialización cercanos a 1,6 millones de toneladas, “siempre y cuando tengamos una producción importante”. Con los datos ya cerrados para esta campaña de comercialización, España ha vendido alrededor de 1.520.000 toneladas en toda la campaña, superando las 1.419.128 producidas en un año bueno productivamente.

UN EURO, UNA GRAN DIFERENCIA

UPA ha señalado un aspecto simple, pero de enorme importancia: “Un euro más en origen hubiera supuesto –sin afectar a las ventas– 1.558 millones de euros de ingresos más para un sector muy atomizado y necesitado de ingresos. Parece una enorme millonada, pero hablamos de unos ingresos medios extras de unos 4.000 euros por explotación en España”.

Desde UPA han remarcado que de los últimos diez años sólo en dos no hemos sido capaces de tener un nivel de ventas superior a lo producido. “Y todavía algunos supuestos líderes en el sector nos dicen, año tras año, que tenemos un problema estructural de exceso de producción y que además eso se va a ir agravando en el futuro”.

“Esperemos que hayamos aprendido algo, y para la campaña 2025/26 algunos de esos que todavía viven anclados en el pasado se pasen de verdad al sector moderno en el que está la mayoría. La respuesta, dentro de doce meses”, han concluido.