El IVA de los veterinarios: Carta al Presidente del Gobierno

Pilar Pérez Miñano / Veterinaria colegiada y miembro de la Plataforma Defensa de la Profesión Veterinaria

El motivo del presente E-mail, es consultarle respecto a la Enmienda en relación a la bajada del IVA Veterinario presentada por los senadores:El Senador Joaquín Vicente Egea Serrano (GPD) y la Senadora Beatriz Martín Larred (GPD).

Mi nombre es Pilar Pérez Miñano, le escribo como una veterinaria de a pie que intenta comprender el porqué de su negativa a bajar el IVA a los veterinarios, si actualmente por las últimas noticias «por el bienestar de la población» ha bajado el IVA a productos muy necesarios ya no al 4% sino al «0», lo cual muchas familias le estarán agradecidos, no entiendo que habiéndose usted comprometido en bajar el IVA a los veterinarios no lo haga, cuando para usted hacerlo no le afectaría en nada y beneficiaria a muchas familias tanto de los veterinarios como de sus clientes, llevamos como se diría «con el agua al cuello desde hace mucho» y usted y sus colaboradores: PODEMOS Y MÁS PAÍS, «prometieron» si llegaban al gobierno bajarlo.

Muchos veterinarios de vuestros partidos creyeron en sus promesas y hasta los que no lo eran votaron por ustedes confiando en que lo harían… entonces ¿ por qué no cumplir con sus votantes? ¿porque defraudarlos? en algo que para ustedes es tan sencillo y que ayudaría a mantener a muchas pequeñas empresas .. porque Señor Presidente, las clínicas veterinarias NO SON GRANDES CAPITALES .. y estamos desapareciendo .. que el problema no es sólo que desaparezcamos y por tanto no ingrese dinero a las arcas del estado porque una clínica cerrada no paga impuestos, una clínica cerrada crea desempleos y gastos al estado, eso sin contar que TODA LA POBLACIÓN A SU ALREDEDOR se queda sin protección sanitaria, me he cansado de explicar que las zoonosis son enfermedades que transmiten los animales al hombre y que pueden convertirse en verdaderos problemas para la salud humana tales como la pandemia del COVID y otras.. y que para eso está el veterinario para proteger a su población y a sus animales.

Señor Presidente, con humildad le pido recapacite; a pesar de que los veterinarios que trabajan en medios rurales y que tienen un 10% de IVA.. están desapareciendo.. imagínese cómo lo estamos pasando los clínicos de ciudad con un 21% ósea 11% más que los veterinarios rurales ..pronto ambos habremos desaparecido unos y otros,… de usted depende que no sea así, sólo le pedimos PRIMERO UN IVA IGUAL, ya que no es lógico y es discriminativo que se haga diferencias en una misma profesión, NO debería existir diferencias entre el IVA de un veterinario de ganadería que de uno de clinica..o cualquier otra donde trabaje un veterinario.. los veterinarios estamos en muchas áreas, medio ambiente, control de riesgos alimentarios, fronteras, laboratorios, etc. pero TODOS SOMOS VETERINARIOS y debemos tener las mismas consideraciones como profesionales sanitarios que somos y SEGUNDO un IVA ACORDE a nuestra consideración de profesionales sanitarios

Adjunto el texto que todos los veterinarios han leído y están expectantes a vuestra decisión y de tanto senadores y diputados aprueben o modifique a bien la enmienda presentada por los senadores antes mencionados.

Espero, entienda que bajar el IVA ayudará a muchos veterinarios pero también a TODOS SUS CLIENTES ya que NO EXISTE BIENESTAR ANIMAL SIN UNA BUENA SALUD ANIMAL Y NO EXISTE SEGURIDAD ANTE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS SIN VETERINARIOS, para mantener ambas somos indispensables.

(Publicada en axoncomunicacion.net)