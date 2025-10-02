El IRTA presenta DIVINA en Fruit Attraction: una nueva variedad de almendro con un alto contenido en fibra, grasa y ácido oleico

El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) ha presentado este miércoles 1 en su stand de Fruit Attraction 2025 DIVINA, la nueva variedad de almendro, fruto de más de una década de investigación. Se trata de una almendra que combina un alto valor nutricional con características agronómicas clave, como la floración extra tardía, la autofertilidad y una elevada productividad, pensadas para responder a la creciente demanda de alimentos saludables.

«Con DIVINA damos un paso más en la transformación del cultivo del almendro, ofreciendo al sector una variedad pensada para responder a las necesidades de los productores y de la industria, pero también a las expectativas de los consumidores», ha destacado Xavier Miarnau, investigador especialista en almendro del programa de Fructicultura de l’IRTA, durante la presentación.

Coincidiendo con su 40 aniversario, el IRTA recuerda su papel clave en la transformación del cultivo. Desde los años 70, el instituto ha desarrollado variedades como Masbovera, Glorieta, Francolí, Vairo, Marinada y Constantí, que impulsaron la transición hacia un modelo de producción intensivo y tecnificado.

Paralelamente, el IRTA ha acompañado siempre al sector a través de actividades de transferencia de conocimiento y jornadas de campo de referencia.

DIVINA, UNA VARIEDAD CON VALORES DIFERENCIALES

El almendro es uno de los cultivos que más ha crecido en España en las últimas décadas, con más de 760.000 hectáreas y supera las 120.000 toneladas de grano anuales. En este contexto, la nueva variedad de almendro DIVINA representa un nuevo paso en la modernización del sector como resultado de más de una década de investigación.

Además de su floración tardía y su autofertilidad, DIVINA destaca por su alto contenido en fibra, grasa y ácido oleico, contribuyendo a un mejor perfil nutricional. También ofrece un excelente comportamiento industrial, garantizando una buena aptitud para el procesado.

«DIVINA no es solo una variedad más en nuestro porfolio: representa nuestra apuesta por una almendra que responde a las tendencias de consumo saludable y sostenible», destaca Miarnau.

DIVINA se presenta junto al portainjerto INTENSIA, desarrollado también por el IRTA y ahora disponible comercialmente. Se trata de un híbrido de almendro x melocotonero adaptado a suelos calcáreos y marginales, ideal para sistemas intensivos y superintensivos que reduce el vigor del árbol hasta un 50% y favorece la intensificación y la mecanización del cultivo.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AL SERVICIO DEL SECTOR

Junto con la nueva variedad, el IRTA presenta otros avances que refuerzan su apuesta por un cultivo sostenible y competitivo:

GreenTray®, un sistema de cultivo in vitro por inmersión temporal controlada que mejora la multiplicación clonal, reduce costes y facilita el manejo.

IRRIDESK®, una herramienta digital que integra datos meteorológicos, sensores y teledetección para ofrecer prescripciones de riego de precisión adaptadas a cada parcela diariamente.

Almond Grove Assessors, la nueva spin-off del IRTA que ofrece servicios de asesoramiento técnico y agronómico para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones de forma personalizada.

Con la nueva variedad DIVINA, el portainjerto INTENSIA y tecnologías como GreenTray® e IRRIDESK®, el IRTA reafirma su compromiso con la innovación y la transferencia de conocimiento para garantizar un modelo de producción de almendra más eficiente, sostenible y competitivo.