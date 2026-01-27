El Instituto de Micología Europeo globaliza el conocimiento de la trufa producida en España con su primera edición de Trufforum en Tokio

El Instituto de Micología Europeo (EMI) ha anuncia la celebración de Trufforum 2026, una edición histórica que marca un nuevo hito en la internacionalización del conocimiento y la cultura de la trufa negra europea (Tuber melanosporum). Por primera vez, el foro viajará a Tokio, ampliando su alcance a Asia y reforzando su misión de difundir el valor científico, gastronómico y cultural de este producto emblemático y servirá para poner en conocimiento a la trufa producida en España.

Además de esta nueva edición en la Tokyo University of Agriculture el 5 de marzo, Trufforum mantendrá sus actividades presenciales en el Culinary Institute of America de Nueva York (10 de Febrero) y en Vic-Barcelona (7y 8 de febrero), consolidando así una red internacional de eventos que conectan a productores, científicos, cocineros, distribuidores y amantes de la trufa en tres continentes.

UN EVENTO GLOBAL CON RAÍCES EUROPEAS

Trufforum 2026 está organizado por el European Mycological Institute (EMI) y cuenta con la colaboración de la Asociación de Truficultores Europeos (ATE), así como con el apoyo de instituciones públicas, empresas y asociaciones de truficultores de Teruel (Aragón), Occitania (Francia), Vic (Cataluña) y Soria (Castilla y León). Estos territorios representan las principales zonas de producción de Tuber melanosporum a nivel mundial y son referentes en innovación, calidad y sostenibilidad en torno a la trufa negra.

Desde su creación en Zaragoza en 2017, Trufforum se ha consolidado como el principal foro internacional dedicado al intercambio de conocimiento científico, la conexión entre profesionales del sector y la promoción del uso responsable de la trufa.

En estos ocho años, más de 40.000 personas han participado en las distintas ediciones, y más de 500 profesionales y estudiantes internacionales de la gastronomía se han formado en el buen uso y conocimiento de la trufa negra, un producto clave de la gastronomía mundial y un motor de desarrollo rural.

La esencia de Trufforum reside en su colaboración directa con truficultores, cocineros y agentes del territorio, garantizando experiencias auténticas y una promoción responsable del trufiturismo en las zonas productoras

El evento impulsa la valorización del territorio, la profesionalización del sector y la creación de oportunidades económicas ligadas a la trufa negra.