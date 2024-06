El Instituto de la Ingeniería de España presenta al Gobierno un Pacto por los Bosques por unos terrenos forestales resilientes y rentables

El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) ha presentado al Gobierno un Pacto por los Bosques para promover unos terrenos forestales resilientes y con futuro, socialmente rentables, económicamente viables y ecológicamente diversos. La extensión del uso de la madera y el resto de productos forestales, incluida la ganadería extensiva, serán clave para conseguir territorios más resilientes, además de contribuir a mejorar las condiciones de vida en el medio rural, reduciendo su despoblación.

España es un país netamente forestal para los estándares europeos, sus ecosistemas forestales ocupan más de la mitad del territorio nacional, 28 millones de hectáreas (55,3%), siendo el segundo con mayor superficie forestal de Europa, solamente superado por Suecia. Pero desde hace más de 50 años no se comporta como tal. No se aprovechan debidamente los numerosos recursos renovables que proporcionan, pues han sido sustituidos por otros no renovables, y con una importante huella ecológica, contraviniendo así el más elemental criterio de sostenibilidad.

Conscientes de la amenaza y las consecuencias de unos incendios forestales cada vez más virulentos e incontrolables, la despoblación del medio rural y la capacidad de los bosques para evitarla e incluso revertirla; de su contribución a la bioeconomía nacional; de los múltiples servicios ecosistémicos que prestan a toda la sociedad, urbana y rural, y de la importancia de los selvicultores en su generación, el Instituto de Ingeniería de España (IIE) ha lanzado un Pacto por los Bosques, cuyo objetivo es maximizar sus beneficios ecológicos, económicos y sociales.

El documento, elaborado por el Comité de Asuntos Rurales del IIE, se centra en asegurar la supervivencia de los terrenos forestales a largo plazo, por la bioeconomía forestal, por el uso de la madera y otros productos forestales en sectores como la construcción, el embalaje, el textil, el químico o el energético frente a otros basados en materias primas no renovables. La extensión del uso de la madera y el resto de productos forestales, incluida la ganadería extensiva, es la clave para conseguir territorios más resilientes, además de contribuir decisivamente a mejorar las condiciones de vida en el medio rural, reduciendo su despoblación.

SE PRESENTA AL GOBIERNO

Para ello, el IIE requiere que las Administraciones Públicas lideren e impulsen un tejido empresarial local, comarcal, regional y nacional vinculado al sector forestal.

En este sentido, ha presentado la propuesta a la es directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, María Jesús Rodríguez de Sancho. A la reunión asistieron: el presidente del IIE, José Trigueros; el director general del IIE, Carlos Rodríguez, el presidente del Comité de Asuntos Rurales, Domingo Gómez, y el miembro del Comité de Asuntos Rurales, Miguel Soriano.

Un pacto basado en la sensibilidad y en el conocimiento que pretende ser apoyado por el conjunto de la sociedad española, a través de sus legítimos representantes, tanto en el Congreso de los Diputados y en el Senado, como en la Federación Española de Municipios y Provincias. La intención del IIE es que el Pacto por los Bosques sea aceptado por los distintos partidos políticos y sus medidas incluidas en los programas electorales.