El Institut Agrícola exige al Ministerio de Agricultura ejercer sus competencias para acelerar la vacunación contra la dermatosis nodular

El Institut Agrícola Català de Sant Isidre ha dirigido una misiva al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) Luis Planas, en la que exige tomar medidas urgentes para detener la expansión y acelerar la vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa, la cual ya ha supuesto el sacrificio de casi 3.000 reses en Catalunya.

Concretamente, Baldiri Ros, presidente del Institut Agrícola y vicepresidente de Foment del Treball, señala la urgencia de vacunar masivamente con carácter preventivo al máximo número posible de cabezas de ganado vacuno, priorizando aquellas que son vacuno de leche, por dos razones esenciales: primero, por el riesgo de que

desaparezcan las genéticas vacunas que más y mejor producción tienen y, segundo, por el tiempo que se tarda en que las vacas queden embarazadas, tengan nuevos terneros y volver a recuperar la producción de leche.

PIDEN MEDIDAS DE COMPENSACIÓN POR SACRIFICIO EN ESPECIAL EN EL CASO DEL VACUNO DE LECHE Y PERMITIR A VETERINARIOS PRIVADOS COLABORAR EN LA VACUNACIÓN

Estas medidas deben complementarse con compensaciones económicas a los ganaderos por sacrificio sanitario o pérdida de producción. La ganadería es un tipo de inversión a largo plazo muy costosa en la que los titulares de las explotaciones asumen un riesgo muy elevado que, ante una situación de estas características, no tienen

alternativa y supone su ruina económica.

Estas compensaciones deberán calcularse en el caso del vacuno de leche en función del tiempo para recuperar la capacidad productiva. Al mismo tiempo, habilitar líneas de circulante y activar mecanismos de amortiguación laboral como los ERTE.

Finalmente, el Institut Agrícola señala que es necesario apoyar la labor que está llevando a cabo el Departament de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, por ejemplo, permitiendo que los veterinarios privados puedan colaborar para acelerar la vacunación. De esta forma, se podrá llegar más rápidamente a la inmunidad de grupo más allá del primer radio de contagio del cual informó el Departament que ha vacunado al 80% de los animales que representan el 51% de las explotaciones ganaderas de este primer anillo.