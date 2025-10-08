El Ifapa y la Fundación Andaluza de Biotecnología acuerdan colaborar para impulsar el aprovechamiento de la biomasa en explotaciones ganaderas

La presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet, y el presidente de la Fundación Andaluza de Biotecnología (FABT), Jesús Juan González, han firmado un acuerdo marco para impulsar, mediante un proyecto de bioeconomía circular, el aprovechamiento de la biomasa en explotaciones ganaderas.

Esta línea de trabajo busca identificar potenciales biomasas y combinaciones de biomasa de interés industrial en determinadas explotaciones agroganaderas para proponer posibles estrategias biotecnológicas y sostenibles de valorización de las mismas.

Además, se pretenden impulsar estrategias de disminución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de la huella hídrica y proponer una metodología TIC de digitalización de los procesos propuestos.

En concreto, el proyecto que se inicia ahora busca valorizar subproductos de explotaciones avícolas, gallinazas y otros residuos para el desarrollo de un fertilizante para tierras agrícolas o para nutrición animal. En este sentido, desde el Ifapa se aportan los conocimientos en el campo agrario y ganadero para la transformación de este producto, su posterior ensayo y las vías de contacto con el sector, como empresas colaboradoras, explotaciones avícolas de la zona norte de Granada y Almería y empresas gestoras de residuos.

Los equipos de investigación del proyecto, pertenecientes a los centros Ifapa Camino de Purchil (Granada), La Mojonera (Almería) y Alameda del Obispo (Córdoba), así como de la FABT, también van a explorar la realización de ensayos agronómicos con nuevos biofertilizantes. En este caso, se ensayará en bandejas de semillero o pequeños contenedores algún biofertilizante de composición analizada por la FABT.

Los trabajos incluyen, asimismo, elaborar conclusiones y propuestas con la finalidad de mejorar la bioeconomía circular de las explotaciones agroganaderas para que puedan desarrollar una mayor competitividad y sostenibilidad, así como nuevos modelos de negocio.

Este convenio entre el Ifapa y la FABT para impulsar el uso de la biomasa en explotaciones ganaderas, coordinado por el investigador Samir Sayadi, se enmarca en el proyecto de transferencia de conocimiento y experimentación denominado Progreso de un sistema hortícola protegido, biodiverso y sostenible (proyecto Progresa), financiado con fondos FEDER, y en el mismo participan los investigadores el Ifapa Esperanza Camacho, Carlos Parra y la la técnico especialista Carmen García.