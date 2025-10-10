El huevo es el alimento que más se ha encarecido en 2025, con una subida del 15,7% de media, con la gripe aviar de fondo

El huevo es el alimento básico que más se ha encarecido en lo que va de 2025 con la amenaza de la gripe aviar de fondo, si bien el sector habla de brotes «puntuales» y destaca la mayor demanda de una proteína animal que tiene la «mejor» relación calidad-precio. Tampoco se debe olvidar que la crisis del huevo en EEUU disparó la demanda del huevo europeo y español y los precios en primavera.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y agosto la subida del precio del huevo fue del 15,7% anual, y solo en agosto su precio se elevó el 17,8%, los mayores porcentajes registrados en alimentación y consumo.

Desde el sector evitan comentar los precios y se centran en el crecimiento de la demanda, de un 17% desde 2019, recalcando que el suministro está garantizado pese a los últimos brotes de gripe aviar.

Las autoridades veterinarias han notificado en octubre un foco en una granja de Olmedo (Valladolid), con unas 727.000 gallinas ponedoras, y otro en Valdemoro (Madrid), con 450.000 gallinas.

Este año se han confirmado diez focos de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral en España, que ha activado las medidas preventivas y reforzado la bioseguridad y la vigilancia.

«LA PRODUCCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO SE MANTIENEN CON NORMALIDAD»

Fuentes de la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo) han asegurado a Efeagro que los brotes recientes han sido «puntuales y acotados, y que la producción y el abastecimiento se mantienen con normalidad».

Además del refuerzo de la bioseguridad y la vigilancia, el sector se ha visto influido por «posibles restricciones comerciales temporales con terceros países y la transición ordenada a sistemas alternativos de producción, lo que requiere inversión y planificación», según Inprovo.

La cadena de valor está «ajustando» los flujos comerciales para priorizar el mercado español, que es «120 % autosuficiente» y exporta un 20 % de lo que produce.

La directora de la Asociación Española de Productores de Huevos (Aseprhu), Mar Fernández, ha señalado que en ocasiones aparece alguna enfermedad que puede reducir la cabaña, como ha pasado con la influenza aviar la pasada primavera en Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, «en general podemos decir que el mercado español tiene el abastecimiento garantizado con huevos españoles y que el sector se adaptará, como lo ha hecho hasta ahora, a la demanda del consumidor», ha afirmado Fernández.

CONSUMO DE RÉCORD

En 2024, el consumo de huevos en los hogares alcanzó el récord de 420 millones de kilos, con una media de unos 9 kilos por persona al año (+1,6 % respecto a 2023), lo que supone casi un huevo diario por hogar.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ese consumo aumentó un 2,9 % anual, la misma tasa que subió su gasto, hasta los 1.354 millones de euros, mientras que el precio medio se mantuvo en 3,23 euros por kilo.

Frente al descenso del consumo alimentario general, el huevo es el alimento fresco cuya presencia más ha crecido en la cesta de la compra.

La directora de Aseprhu lo explica porque «es un alimento fresco, sano, muy nutritivo, muy fácil de preparar y le gusta a todo el mundo», al tiempo que es «la proteína animal con mejor relación entre valor nutricional y precio».

Pese a su alta concentración de nutrientes y su bajo aporte calórico, todavía hay grupos de población que consumen menos huevos de los recomendados, como los jóvenes, las parejas jóvenes sin hijos y las familias con hijos pequeños.

Son los mayores de 65 años los principales consumidores, con 14,1 kilos per cápita al año, casi un 67 % más que la media, de acuerdo al último Observatorio del consumo del huevo en España de Inprovo.

España, tercer productor de la Unión Europea, produjo en 2024 1.169 millones de docenas de huevos y facturó 2.130 millones de euros, el 7,8 % del valor de la producción ganadera y el 3,2 % de la agraria.

De las 1.623 granjas de gallinas ponedoras españolas, el 76 % corresponde ya a sistemas de producción alternativos (sin jaulas), un cambio que puede influir en una reducción puntual del abastecimiento porque hay granjas que tienen que parar parte de la producción en ese proceso, según la representante de los productores.