El Grupo Vidabol de Castilla-La Mancha espera cosechar unos 20 millones de kilos de aceituna esta campaña, en la línea con el año pasado

El Grupo Vidabol de Castilla-La Mancha espera cosechar unos 20 millones de kilos de aceituna esta campaña, en sus primeras estimaciones, porque la bajada en kilos que pueda haber en las tres cooperativas ciudadrealeñas del grupo por la sequía, se compensará con incremento en Alta Alcarria y la incorporación de las 3 nuevas cooperativas toledanas.

Integran Vidabol de CLM, El Progreso (Villarrubia de los Ojos), Oleovinícola Campo de Calatrava (Bolaños de Calatrava) y Los Pozos (Daimiel), las tres de la provincia de Ciudad Real; Alta Alcarria (Valdeolivas), en la provincia de Cuenca, así como las cooperativas toledanas de San Esteban (Bargas), Ntra. Sra. de Ronda (El Carpio del Tajo) y Santa Ana (Villanueva de Bogas), que se sumaron este año.

Vidabol defiende los intereses de cerca de 3.800 socios de las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, y el pasado año comercializó 3,5 millones de kilos de aceite, aunque espera superar esa cifra en próximas campañas y llegar a más de 4,5 millones de kilos de aceite de oliva virgen extra al año, ganando cuota de mercado con un producto de altísima calidad y más diversidad de AOVEs.

Pocos grupos comercializadores de Castilla-La Mancha pueden presumir de tener aceites de oliva vírgenes extra acogidos a varias Denominaciones de Origen, es el caso del grupo VIDABOL, www.grupovidabol.es que este año estima podría cosechar en torno a 20 millones de kilos de aceitunas de variedades Cornicabra, Picual, Arbequina y Castellana.

“Si todo va como esperamos, comenzaremos a cosechar la próxima semana en El Progreso, y a partir del 17 de noviembre el resto de cooperativas, unas aceitunas, que son más pequeñas que el pasado año en algunas de nuestras cooperativas debido a la sequía, pero de gran calidad tanto la verde como la madura, por lo que este año, si todo sigue así, confíamos en acercarnos a los 20 millones de kilos”, afirma Jesús Julián Casanova, presidente de VIDABOL.

En su anterior cosecha 2024-25, el Grupo Vidabol de Castilla-La Mancha superó todas sus estimaciones y recogió más de 20 millones de kilos de aceituna, suponiendo una cosecha récord. Si se hubiera sumado lo recogido esa campaña en las 3 nuevas entidades, habría superado los 23,4 millones de kilos.