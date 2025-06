El Grupo La Caña culmina con éxito su participación en el proyecto europeo IGUESSMED un avance clave hacia la agricultura sostenible e inteligente

Grupo La Caña ha finalizado con éxito su participación en el proyecto europeo IGUESSMED (Innovative Greenhouse Support System in the Mediterranean Region), una iniciativa enfocada en la mejora de la eficiencia en el uso del agua y los nutrientes en los cultivos bajo invernadero en el área mediterránea.

Durante cuatro años, el consorcio ha desarrollado y probado un sistema inteligente de apoyo a la toma de decisiones (DSS) destinado a optimizar el riego y la fertilización en invernaderos de tomate cherry. El sistema se basa en una plataforma digital conectada a sensores de clima y suelo, que recopilan datos en tiempo real para generar recomendaciones precisas sobre la gestión del riego y los nutrientes, gracias a modelos predictivos y tecnologías del Internet de las Cosas (IoT).

Los ensayos realizados por Grupo La Caña se llevaron a cabo tanto en invernaderos con suelo (Retamar, Almería) como en cultivos hidropónicos sin suelo (Motril, Granada). En ambos sistemas, se comparó el manejo tradicional con las recomendaciones del sistema DSS durante media campaña, entre febrero y principios de junio.

Los resultados han sido contundentes: en ambos tipos de cultivo se logró una reducción significativa en el consumo de agua sin afectar a la productividad ni a la calidad de los frutos. En el invernadero con suelo, el consumo hídrico se redujo un 5,6 %, mientras que en el hidropónico se alcanzó una disminución del 15,2 %, siendo especialmente notable en los meses de mayor demanda hídrica.

En el aspecto nutricional, los datos también fueron muy positivos. En el invernadero con suelo, el uso de fertilizantes se redujo considerablemente: un 40 % menos de nitrógeno, un 67 % menos de fósforo y un 27 % menos de potasio, manteniendo en todo momento los estándares de calidad comercial y los niveles de producción.

Esta optimización en el uso de insumos se tradujo directamente en ahorros económicos para el agricultor, con una reducción estimada de costes de unos 1.000 euros por hectárea en fertilizantes y unos 40 euros por hectárea en agua durante el periodo de ensayo.

La participación en el proyecto europeo IGUESSMED se enmarca dentro de las líneas estratégicas de innovación de Grupo La Caña, orientadas a promover una agricultura más sostenible, inteligente y respetuosa con el medio ambiente. El conocimiento y la experiencia adquiridos en el proyecto serán incorporados a las soluciones tecnológicas que la empresa ofrece actualmente a sus agricultores, fortaleciendo su servicio técnico con herramientas basadas en datos y recomendaciones de precisión que permitan una gestión más eficiente de los recursos en campo.

Con iniciativas como IGUESSMED, Grupo La Caña reafirma su compromiso con el desarrollo de una agricultura de vanguardia, adaptada a los retos del cambio climático y a la necesidad de producir más con menos, impulsando la transformación digital del sector agrícola en el entorno mediterráneo.

El proyecto, financiado en el marco del programa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) con apoyo de la Unión Europea, ha contado con la colaboración de diversos socios internacionales, incluyendo a CREA (coordinadores) consejo de investigación y economía agrícola perteneciente al Ministerio italiano de Agricultura, Alimentación, Silvicultura y Turismo, la start-up italiana EVJA, la universidad de PISA UNIPI, BIOPLANET, empresa italiana dedicada a la cría masiva de insectos y ácaros para el control biológico en la agricultura, la universidad de Almería (UAL), la entidad financiera CAJAMAR, la universidad Akdeniz de Turquía, y CRRHAB, centro regional de investigación sobre horticultura y agricultura biológica del Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca de Túnez.