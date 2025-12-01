El Govern catalán pide «replantear» algunas Zonas de Protección de Aves para asegurar la agricultura ante las protestas del sector

El conseller catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha apostado este lunes por «replantear» algunas Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA) para garantizar que la actividad agraria en ellas se puede desarrollar.

Precisamente, Unió de Pagesos, ASAJA, Revolta Pagesa y las plataformas Manifest del Gran Urgell y Pagesos o Conills han convocado para este lunes 1 una tractorada en Lleida para exigir cambios en la gestión de las ZEPA.

Ordeig, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha recordado que la competencia en las ZEPA pertenece al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, conselleria que «ya está hablando con las diferentes organizaciones y el sector» para encontrar «fórmulas» que eviten el «abandono» de cultivos dentro de las zonas de protección que tienen «limitaciones para la actividad agraria».

«¿Mi opinión? Hace falta replantear algunas ZEPA para que la gente que vive y trabaja en ellas se pueda ganar la vida», ha planteado.

A juicio del conseller, se han hecho «tantas restricciones a la actividad agraria» que es necesario encontrar un «equilibrio» entre el impulso y mantenimiento de este sector y la preservación del medio ambiente.

«El gran mérito es encontrar este equilibrio entre la actividad productiva y la sostenibilidad», ha asegurado, y ha aclarado que «hacerlo sin tener en cuenta a las personas que viven y trabajan es un absurdo, pero hacerlo sin la ciencia ni los expertos (…) también es un error».