El golpe de Azucarera a la zona Sur de España provocará que sus fondos asignados podrían trasladarse a la zona Norte, donde se cobraría un 18,5% más

Este año, dada la situación creada por la empresa AB Sugar Azucarera con el cultivo de remolacha en la zona sur de España -a raíz de la decisión tomada a finales de 2025 respecto al cierre de la única planta ubicada en esta zona de producción, y conforme al Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos- los fondos asignados a la zona sur de España podrían trasladarse a la zona Norte, lo que permitiría que los remolacheros del Norte pudieran cobrar hasta un 18,5% más esta campaña.

El Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, establece que una vez atendido el importe máximo unitario para los agricultores de una zona de producción, en caso de remanente, éste pueda trasvasarse a los agricultores de la otra zona de producción.

En 2026, igual que en años previos, los importes unitarios máximos de estas ayudas para la remolacha de siembra primaveral ascienden a 900 € por hectárea en la zona norte, caso de Castilla y León.

El año pasado la superficie total sembrada de remolacha azucarera en la zona norte de España fue de 20.100 hectáreas, por lo que la ayuda asociada alcanzó un importe de 733 €/Ha, frente a los 423€/Ha de 2024, cuando hubo 35.700 hectáreas sembradas, ambas campañas con una dotación presupuestaria de 14.350.000 €.

Teniendo en cuenta que este año la dotación presupuestaria asignada en la zona sur es de 2.650.000 €, se podría contar con una dotación presupuestaria de 17.000.000 € para la zona norte, un 18,5% más que podría incrementar el importe de esta ayuda por hectárea, pero en ningún caso podrá superar los 900€/Ha, según explica Asaja CyL en una nota.

Cabe recordar que el objeto de la ayuda asociada a la producción sostenible de remolacha azucarera es contribuir al mantenimiento del cultivo de remolacha en las zonas tradicionales de producción, así como favorecer el adecuado suministro de materia prima a la industria transformadora asociada, para asegurar la permanencia del complejo agroindustrial remolachero-azucarero, en las zonas donde se concentra.