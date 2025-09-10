El Gobierno quiere movilizar la reserva agrícola para lograr fondos de apoyo por los incendios pero no apaga la guerra política

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que España «tiene intención de movilizar la reserva agrícola para lograr fondos de apoyo» comunitarios a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios este verano.

Planas ha contestado a una pregunta oral del PP en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en la que lo populares le pedían que aclarase si el Gobierno «está a la altura de las circunstancias» ante situaciones como la vivida este verano en los montes españoles.

El ministro cree que el Ejecutivo sí ha estado «a la altura» y ha asegurado que el PP ha salido «KO, políticamente» hablando, de las comparecencias que tanto Planas como otros tres ministros hicieron recientemente en el Senado para dar cuenta de la gestión ante los incendios.

En esas sesiones en la Cámara Alta «todos los españoles vieron claramente quiénes habían estado trabajando contra el fuego y quiénes trabajaron contra el Gobierno, que fue el PP».

CRÍTICAS DEL PP AL MINISTRO POR SU LABOR DURANTE LOS INCENDIOS

Por lo demás, Planas ha recordado los «4.975 millones de ayudas al sector primario, más allá de la PAC» o el mayor apoyo a los seguros agrario y a la modernización del regadío que está desarrollando el Ejecutivo de Pedro Sánchez frente al anterior de Mariano Rajoy. pese a ello, insistió en que recurrir a los fondos agrícolas para lograr fondos de apoyo.

Desde el PP, el parlamentario Ángel Ibáñez ha preguntado a Planas que aclarase «dónde ha estado» mientras se «han calcinado 400.000 hectáreas» de terreno en España.

Ibáñez ha criticado la intervención de Planas en la comisión de Agricultura y Alimentación del Senado porque «no comprometió ni una sola ayuda para los productores» afectados.

El Ejecutivo «no ha aportado ni un sólo euro para indemnizarlos» mientras tienen «millones de euros» para otros asuntos como «usar el Falcon o pagar los chantajes y cupos independentistas».

El parlamentario popular cree que es «una vergüenza» que Planas «no haya llamado a los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas afectadas para ver qué se podía hacer por el sector primario».