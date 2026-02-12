El Gobierno pide a la UE que movilice la reserva de crisis agrícola por las borrascas y se muestra «prudente» ante las posibles pérdidas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este jueves que ya se ha dirigido a la Comisión Europea para movilizar la llamada reserva de crisis agrícola como respuesta al impacto de las últimas borrascas, que han afectado especialmente al sector primario. Asimismo se ha mostrado cauto sobre las posibles pérdidas, al señalar que «soy muy prudente, porque hay que verlo».

«Es uno de los instrumentos de los que disponemos en situaciones como las que se nos han planteado. Me consta, ya se confirmará ulteriormente, que el comisario de Agricultura estará en Andalucía la semana que viene», ha dicho Planas en Moguer (Huelva), donde ha iniciado una visita a zonas afectadas por el temporal en esta comunidad que le llevará esta tarde a Cádiz, mañana a Sevilla y el próximo sábado a Córdoba.

El ministro ha detallado que el propósito de este despliegue es «ver básicamente lo que han producido estas borrascas que están sucediéndose de forma continuada y que han tenido consecuencias de daños para nuestro sector primario; sobre todo para nuestra agricultura, pero también para nuestra ganadería, pesca y acuicultura».

ABOGA POR SER «PRUDENTE» ANTES DE CUANTIFICAR LAS PÉRDIDAS TRAS EL CÁLCULO DE LA JUNTA DE PÉRDIDAS DEL 20% DE LA PRODUCCIÓN

Planas ha incidido en que ante estas circunstancias lo más importante es «escuchar» a las organizaciones y a las cooperativas, para buscar soluciones conjuntas con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos.

«Aquí venimos a colaborar, a dar respuesta, a hablar y, sobre todo, a buscar respuestas concretas para apoyar al sector en toda la medida en que ello esté a nuestra disposición», ha señalado.

Más allá del seguro agrario, que ha cifrado provisionalmente en unas 14.000 hectáreas andaluzas afectadas, el ministro ha recordado que el Gobierno central prepara un plan de medidas de respuesta para compensar a agricultores y ganaderos y para reconstruir estructuras de producción y comercialización.

El ministro ha señalado que el tren de borrascas ha supuesto en el sur de la península el tripe de lluvia al habitual, con daños «importantes» por la pluviometría, las inundaciones y el viento.

Ante las estimaciones de la Junta de Andalucía, que apuntan a una pérdida del 20% de la producción, Planas se ha mostrado cauto: «Soy muy prudente porque hay que verlo. Hay zonas que son totalmente inaccesibles y, en el caso de los cereales de invierno, por ejemplo, hace falta que baje el agua para saber si el rendimiento se mantiene o disminuye por la humedad».