El Gobierno pide a Europa que controle el impacto de enfermedades animales en mercado agrícola y que «las medidas que estime oportunas»

El ministro de Agricultura, Luis Planas, pidió este lunes 27 que la Comisión Europea (CE) siga «muy de cerca» la evolución de los mercados agrícolas en relación con las enfermedades animales y que adopte «las medidas que estime oportunas».

«Tenemos que tener en cuenta cuál es y seguir muy de cerca cuál es la evolución de los mercados en relación con estos problemas. Ya los tenemos desde el punto de vista de la exportación, pero hay que seguirlos más de cerca y le pediremos a la Comisión que lo haga y, en su caso, adopte las medidas que estime oportunas», declaró a su llegada a la reunión de titulares de Agricultura de la Unión Europea (UE) que se celebra en Luxemburgo. En ese encuentro, los ministros mantendrán un debate sobre la situación de los mercados agrícolas.

«Estamos viendo cómo en Europa tenemos enfermedades presentes en el mundo animal que están afectando a nuestra producción, también en el caso de España. Yo voy a explicar lo que se refiere a España», comentó Planas.

EL ALTO COSTE PARA ERRADICAR LA DERMATOSIS NODULAR DEL BOVINO EN ESPAÑA Y YA SE HAN SACRIFICADO MÁS DE DOS MILLONES DE GALLINAS PONEDORAS POR LA GRIPE AVIAR

En ese sentido, señaló que el país ha tenido «los primeros focos de la dermatosis nodular contagiosa, que tenemos que erradicar, lo cual está suponiendo unos costes muy importantes y unas medidas que hemos tenido que adoptar en los dos radios de 20 y de 50 kilómetros, además de la vacunación con carácter extraordinario».

También se refirió a la gripe aviar, y detalló que se han tenido que «destruir» en las últimas semanas «más de dos millones de gallinas ponedoras en España, lo cual tiene una incidencia, aunque sea pequeña, en relación con el tema del precio de los huevos».

Especificó que los huevos son un producto «de primera necesidad» y que en el país hay «una cifra cercana a los 50 millones de gallinas ponedoras».

«Con lo cual, es una cifra significativa y, lógicamente, es un tema realmente de preocupación porque tiene incidencia sobre la vida de los ciudadanos y sobre el coste de la vida», expuso.