El Gobierno pagará en mayo los primeros 187 millones de las ayudas del plan de choque por la guerra en Ucrania

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que el Gobierno comenzará a pagar este mismo mes los primeros 187 millones de euros de las ayudas del plan de choque para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania en el sector primario. Los productores de leche recibirán 169 millones de euros y los armadores de pesca 18,18 millones de euros de ayudas directas de Estado, que forman parte del total de 430 millones aprobados por el Gobierno.

Según ha indicado el ministro, “estamos en un momento complicado y el Gobierno no es ajeno a estas inquietudes y preocupaciones”, por lo que se están agilizando todos los trámites para que las ayudas del plan de choque lleguen lo antes posible.

Luis Planas ha participado este jueves 12 en el foro de debate ‘Los fondos europeos de recuperación: Así va a cambiar España’, organizado por elDiario.es, donde ha sido entrevistado en el bloque dedicado a los alimentos del futuro, con un enfoque medioambiental, demográfico y social.

El ministro ha valorado la fortaleza del sector agroalimentario español, que a pesar de la situación de pandemia y el incremento de los costes de producción, sigue batiendo records de exportaciones. “En este momento estamos exportando más de lo que consumimos en nuestro país”, con un valor de las exportaciones 61.500 millones de euros.

Asimismo, ha asegurado que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario que impulsa el Gobierno de España va a propiciar la transformación de la cadena agroalimentaria e impulsar la modernización y digitalización del sector, aspectos necesarios para garantizar su crecimiento económico, mejorar la sostenibilidad y la trazabilidad del sector y contribuir a la cohesión territorial.

Según ha recalcado, “el PERTE Agroalimentario ya ha tenido éxito antes incluso de ser presentado, porque el sector agrario forma parte de nuestro ADN”. Es un magnífico instrumento para favorecer la transformación productiva de la industria agroalimentaria y fomentar el regadío sostenible a través de la digitalización, para que sea más eficiente y rentable. Ha señalado que los fondos europeos Next Generation establecen la digitalización y la sostenibilidad como claves y están efectivamente íntimamente ligados. En este contexto, ha expresado la necesidad de impulsar la “sostenibilidad competitiva” porque “aquello que no es rentable no es sostenible”.

En este proceso, el ministro entiende que el papel de la innovación es absolutamente fundamental, para producir alimentos saludables, seguros y sabrosos, no solo para nosotros sino para todo el mundo. Los fondos europeos van a significar mejoras técnicas en el aprovechamiento del agua y en el ahorro energético, a través del impulso de la agricultura de precisión. A este respecto, el ministro ha puesto en valor la introducción del cuaderno electrónico de explotación, que va a permitir a los agricultores y ganaderos una gestión más eficiente de sus explotaciones.