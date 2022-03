El Gobierno ofrece 500 millones para abaratar el gasóleo a los transportistas, con rebajas de entre 15 y 25 céntimos

El Gobierno se ha comprometido este lunes 21 a lanzar un paquete valorado en 500 millones de euros para los transportistas con el objetivo de poner fin a la huelga del transporte. Las medidas no contempla bajadas fiscales de los carburantes, pero sí bonificaciones para reducir su coste para el gremio. Aunque aún no se ha especificado el acuerdo, la propuesta baaja una rebaja en el precio de entre 15 y 25 céntimos por litro. Sin embargo, desde la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, la convocante de los paros, no pararán las protestas «hasta que el Gobierno se siente con nosotros a negociar».

Estos incentivos serán asumidos en parte por el Estado y en parte por las comercializadoras, según el acuerdo alcanzado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), según ha explicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al término de la reunión

El Ejecutivo, con estos 500 millones, toma como referencia a Francia para poner sobre la mesa este paquete de ayudas. París también ha hecho que las petroleras contribuyan a su sistema de ayudas al sector. Además, el Gobierno promete que la bonificación llegará íntegra a los transportistas.

El Gobierno no ha concretado el impacto de la bonificación, pero sí ha destacado que tendrá que estar en consonancia con las medidas aprobadas en otros países europeos. El Gobierno no ha concretado el impacto de la bonificación, pero sí ha destacado que tendrá que estar en consonancia con las medidas aprobadas en otros países europeos.

En Francia esta ayuda es de 15 céntimos, para particulares y transportistas, durante cuatro meses. En Italia; 25 céntimos durante 30 días y en Portugal; 30 céntimos para camiones de hasta 35 toneladas, y 20 céntimos para más de 35.

El Gobierno ha adquirido el compromiso de comunicar al Comité Nacional de Transporte por Carretera el desglose exacto de esta medida el viernes 25 de marzo. Además, se ha conseguido la devolución mensual del gasóleo profesional, lo que contribuirá a aliviar la tesorería de las empresas de transporte en estos momentos de dificultad.

Del mismo modo, se ha conseguido la publicación semanal del Índice de Variación del Precio del Combustible, lo que permitirá repercutir en las tarifas de una manera ágil los continuos incrementos del coste del combustible gracias a la aplicación de la cláusula de revisión obligatoria acordada en el Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo.

Asimismo, se han conseguido medidas tan importantes como la prohibición de la participación del conductor en la carga y descarga o la reducción de los tiempos de espera de dos horas a una.