El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no reconoce aún oficialmente la sequía, aunque asume que hay una “falta de lluvia” que está provocando muchos problemas, por lo que ha puesto sobre la mesa de la Comisión Permanente de Adversidades Climáticas algunas medidas, pero en la mayoría de los casos sin especificar. Solo ha dejado claro que se ha pedido el incremento en el porcentaje de las ayudas directas y de desarrollo rural, del 50 al 70% en el primer caso y hasta el 85% en el segundo, que se podrán pagar en forma de anticipo a partir del próximo 16 de octubre.

Esta medida puede suponer el pago de más de 3.430 millones de euros de la PAC de manera anticipada frente a los 2.450 que se pagarían si se mantuviera el anticipo de las ayudas directas al 50%.

Asimismo, se ha pedido una excepción en la aplicación del pago verde o “greening” para que se puedan pastar los barbechos no productivos que se declaran como superficies de interés ecológico. Esta medida permitirá, en parte, aliviar el problema derivado de la sequía en las producciones ganaderas extensivas. Fue una medida que también se solicitó durante la sequía del año 2017 y ese año se utilizaron más de 116.000 hectáreas en 7 comunidades autónomas.

Enfado generalizado de las organizaciones, que reclaman medidas concretas y lamenta que el gobierno no reconoce la sequía

Sin embargo, las organziaciones agrarias y cooperativas convocadas a esta reunión no han salido muy contentas de la misma, ya que exigen medidas específicas y cuantificables y no solo promesas, así como que el Ministerio no reconoce la sequía.

Desde el sector cooperativo, su coordinador de Seguros Agrarios, Ignacio Molina, ve insuficiente el programa presentado por el MAPA y pide acciones “inmediatas” en la ganadería para facilitar el acceso a recursos hídricos públicos y para aliviar el encarecimiento de los costes de producción debido a la escasez de pasto.

En la agricultura, según ha dicho, ya se constatan daños en “todas las producciones de secano”, con calibres en algunos cultivos hortícolas que “no son los adecuados”.

Desde Asaja, el presidente de Castilla y León, Donaciano Dujo, ha coincidido en que la ganadería en extensivo y los cereales de secano y los forrajes son los más afectados y ha reclamado más medidas pero, para ello, asegura que lo “primero” es reconocer que “hay sequía en España”.

Ha lamentado que esta situación se produzca con gobiernos a nivel nacional, regional y comunitario sin constituir, lo que dificulta “gravemente” la posibilidad de negociar y tener interlocutores con “poder de decisión”.

El director técnico de COAG, José Luis Miguel, está preocupado tras asistir a la reunión porque, bajo su punto de vista, no se han presentado ayudas concretas y específicas para la situación.

Miguel ve en los seguros agrarios instrumentos “muy positivos” para afrontar estas situaciones pero cree que últimamente se están subiendo las primas y bajando las coberturas por lo que así “no hacemos nada”.

Por su parte, el secretario de Agricultura de UPA, Nacho Senovilla, también ha sido crítico con la reunión porque no se han presentado medidas concretas y cree que el anticipo de las ayudas, pedido por el MAPA a Bruselas, “no resuelve nada” por lo que ve conveniente celebrar un encuentro específico “antes de una semana”.

“Pedimos una mesa política en la que se pongan sobre la mesa las ayudas que quiere habilitar el Ministerio”, ha señalado Senovilla, quien tiene claro que el sector “que más lo necesita” actualmente es la ganadería extensiva.

