El Gobierno modifica el potencial vitícola por la necesidad de uva de la DO Cava afectada por la sequía pero solo para 2024

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que modifica la normativa sobre potencial vitícola para dar respuesta a la escasez y necesidad de uva de la Denominación de Origen Protegida Cava debido a la sequía, exclusivamente para la campaña de 2024.

Esta modificación busca dotar de mayor alcance a la modificación del pliego de condiciones de la DO Cava aprobado recientemente por su Consejo Regulador para que las bodegas amparadas bajo esta figura de calidad puedan utilizar uvas de viñedos que se encuentran en parcelas situadas dentro del territorio de la DO Cava pero que no estén inscritas en su registro de explotaciones.

Para que los viticultores que cultivan variedades aptas para la DO Cava puedan destinar uva a esta denominación era necesaria la modificación de la normativa sobre potencial vitícola que ha aprobado esta jornada el Gobierno.

Se debe a que la normativa sobre potencial vitícola recoge un sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo que permite limitar el crecimiento del potencial de producción, que se ha aplicado en diferentes denominaciones de origen.

TAMBIÉN SE PERMITIRÁ QUE UN AUMENTO DE PRODUCCIÓN HASTA 15.000 KILOS POR HECTÁREA QUE SE DESTINARÁN A UN FONDO COMPARTIDO DE VINO

El objetivo de esta limitación es asegurar un equilibrio entre la comercialización de los productos protegidos por la figura de calidad y la generación de su materia prima.

La DO Cava lleva acumulado un periodo de sequía en las dos últimas vendimias cuyos efectos se mantienen en la presente campaña.

El permiso para utilizar uvas de viñedos que se encuentran en parcelas situadas dentro del territorio de la DO Cava que no estén inscritas tiene un límite máximo de hasta un 15 % en la producción de cada bodega, según los cambios que ha establecido su Consejo Regulador.

También se permitirá que un aumento de producción hasta 15.000 kilos por hectárea que se destinarán a un fondo compartido de vino.

Estas medidas sólo se adoptarán para los cavas de guarda y no afectan a los cavas de guarda superior (reserva, gran reserva y paraje calificado) y a ellas pueden adherirse todas las bodegas de la DO Cava.