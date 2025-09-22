El Gobierno formalizará esta semana los trámites para poder agilizar los pagos a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este lunes 22 que el Gobierno de España tiene previsto presentar esta semana la consulta pública sobre las ayudas directas a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios.

«Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que en el curso de esta semana se hará pública la consulta pública en relación con las ayudas directas que por parte del Gobierno de España vamos a establecer para agricultores y ganaderos afectado por los incendios», ha dicho a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Agricultura y Pesca.

Planas señalado que aunque el tema no está en el orden del día de la reunión, ha tenido ocasión de informar del asunto en una carta dirigida hace diez días al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

Ha recordado, en ese contexto, que ha pedido en nombre de España «la movilización de la reserva agrícola» europea para ayudar a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios.

Además, ha indicado el ministro, están los seguros agrarios y la «aplicación por fuerza mayor de la PAC en circunstancias para agricultores y ganaderos derivada de los incendios».

La semana pasada el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informó de que ha pedido a la Comisión Europea que active la reserva de crisis para dar respuesta a las comunidades autónomas afectadas por los incendios, que han arrasado este verano hasta 35.400 hectáreas agrarias útiles en todo el país.

Según los últimos datos del seguro agrario, en agosto se han notificado 231 siniestros y, aproximadamente, 2.100 hectáreas afectadas de explotación, no de pastos, que en este caso, podrían tener una «dimensión superior», ha precisado el titular de Agricultura.