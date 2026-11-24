El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 24 un real decreto-ley de medidas tributarias que incluye la elevación al 15% de la reducción general del rendimiento neto que será aplicable a todas las actividades agrarias en la declaración de la renta del año 2027. Todo el sector había coincidido en criticar que la rebaja inicial del 10% era insuficiente.

La medida supondrá un ahorro fiscal estimado de 1.030 millones de euros para los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el método de estimación objetiva del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el conocido como sistema de módulos.

En principio, el Ministerio de Hacienda fijó esta reducción general del rendimiento neto para las actividades agrarias en el 10%, el doble que al resto de actividades económicas, en la orden sobre el IRPF 2027 publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 5. El Consejo de Ministros ha acordado hoy elevar al 10% la reducción general aplicable a las actividades económicas y al 15 % para las actividades agrarias.

El real decreto-ley aprobado incluye también, para todos los declarantes de IRPF por el método de estimación directa, el incremento del 5% al 10% de los gastos de difícil justificación que pueden deducirse y ampliar el máximo deducible de 2.000 a 3.000 euros. Esta medida afecta a los cerca de 43.000 agricultores que tributan por este método.

Además, como ya fijó la mencionada orden, los agricultores y ganaderos que declaren por el sistema de módulos podrán minorar el rendimiento neto previo un 35% por adquisición de gasóleo agrícola y un 15% por compra de fertilizantes.

Con estas medidas, el Gobierno trata de paliar los efectos que el incremento de los precios del gasóleo y los fertilizantes como consecuencia del conflicto en Oriente Medio han causado en la rentabilidad de las explotaciones agrarias.