El Gobierno de Asturias logra erradicar las plagas de la polilla guatemalteca de la patata y la psila africana de los cítricos

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado ha destacado este miércoles el «éxito importante» al haber logrado erradicar dos plagas que amenazaban la producción agrícola en Asturias: la tecia solanivora, conocida como la polilla guatemalteca de la patata, y la trioza erytreae, la psila africana de los cítricos.

Así lo subraya en una nota en la que el Ejecutivo atribuye este resultado al trabajo continuo y exhaustivo de los servicios de sanidad vegetal dependientes de la Dirección General de Ganadería y Sanidad Agraria.

La plaga de tecia solanivora se detectó por primera vez en Asturias el 6 de junio de 2016, y desde entonces, el Principado activó diversas medidas de control y vigilancia, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Unión Europea.

La actuación principal consistió en delimitar zonas en los municipios afectados en las que se prohibió el cultivo de la patata, así como la instalación de trampas delta con feromonas para monitorizar la presencia del insecto, cuyas capturas fueron disminuyendo de manera sostenida hasta desaparecer por completo entre 2020 y 2023.

En 2023, sin embargo, se registró un foco en el municipio gallego de Trabada, limítrofe con San Tirso de Abres, que pasó a considerarse zona tapón.

El Diario Oficial de Galicia ha declarado recientemente Trabada como zona libre, lo que permite liberar también a San Tirso de Abres, de modo que la tecia solanivora queda oficialmente erradicada en Asturias.

Por otro lado, el 20 de julio de 2020 se confirmó en Asturias la presencia de la trioza erytreae, una plaga que afecta a cítricos como limoneros y naranjos, al generar verrugas en hojas y brotes, contra la que los servicios de sanidad vegetal activaron un plan de erradicación.

Entre las medidas aplicadas destacó la creación de zonas demarcadas y la suelta del insecto auxiliar tamarixia dryi, un parasitoide natural de la plaga, estrategia que mostró una eficacia «excepcional» y desde 2023 no se ha detectado ningún indicio de trioza erytreae, por lo que, tras tres años consecutivos sin capturas, se considera también erradicada.

La directora general de Ganadería, Rocío Huerta, ha señalado que estos resultados representan un «éxito importante» para la sanidad vegetal en Asturias y reflejan el «esfuerzo» y la «eficacia» de las políticas impulsadas por la consejería.

Asimismo, ha destacado la eficacia de la colaboración con organismos nacionales y europeos para proteger cultivos y garantizar la salud del sector agrícola.