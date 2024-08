El Gobierno de Asturias avanza que podrá adelante el 70% de los pagos de la PAC 2024 y el sector le recuerda que aún no ha pagado lo de 2023

Hace unos días en el transcurso de la Feria de Santa Ana de Villanueva de Oscos, el consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado anunciaba como una gran noticia que la Comisión Europea permitirá pagar también este año el 70% del anticipo de la ayuda directa de la PAC 2024 y que en las medidas de Desarrollo Rural los anticipos alcanzarán el 85%. Para el sector asturiano sin duda es una buena noticia pque en el año 2024 puedan recibir un adelanto de la PAC, pero para ASAJA y COAG Asturias «no podemos olvidarnos de ninguna manera que este anuncio se contradice y choca con la realidad de muchos perceptores de ayudas PAC de la campaña 2023, que a día de hoy no han cobrado gran parte de sus ayudas».

Por eso, recuerdan que «no es una novedad, porque así lo llevamos denunciando desde hace tiempo, que la gestión de las ayudas PAC de la campaña 2023 está resultando nefasta porque existen aún expedientes que están sin resolver y por lo tanto el perceptor de la ayuda no la cobra».

En este sentido, ven que «resulta inconcebible que los jóvenes que se incorporaron en el año 2022 a la actividad agroganadera y que solicitaron derechos de ayuda básica a la renta en la campaña 2023 aún no hayan cobrado esas ayudas directas y todo apunta a que los pagos no se realizarán como mínimo hasta septiembre. Lo cierto es que hay muchas explotaciones al límite porque las ayudas suponen una gran parte de los ingresos y subsistencia de las mismas y lógicamente los números no salen».

Por eso recuerdan a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que la fecha límite para el pago de las ayudas PAC 2023 finalizó el pasado 30 de junio y que gran parte de los afectados por el impago de las citadas ayudas no han recibido ningún tipo de explicación o notificación de la Administración acerca del motivo por el que se han retrasado los pagos.

En suma, «de poco nos sirve acceder a un anticipo de las ayudas PAC si al final la burocracia y la mala gestión impide poner en marcha los anticipos y los pagos. Desde ASAJA Asturias y COAG Asturias llevamos denunciando esta situación de forma reiterada y sistemática y seguiremos haciéndolo para que se conozcan las situaciones reales a las que se enfrenta nuestro sector».