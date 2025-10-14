El Gobierno autoriza el reparto entre las CCAA de 7,4 millones para sanidad animal, especialmente para la erradicación de la tuberculosis bovina

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes 14 la propuesta de distribución entre las comunidades autónomas de 7.400.000 euros para su aplicación en programas de erradicación de enfermedades de los animales. Una vez autorizado, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural aprobará el reparto territorializado de los fondos. Cabe destacar que prácticamente el 90% de estos fondos corresponden al programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina, para compensar la falta de cofinanciación europea. El resto será para la lengua azul.

El objetivo de esta línea es el apoyo a la ejecución de programas que permitan el control y posterior erradicación de determinadas enfermedades de los animales de importancia por sus implicaciones en la sanidad animal y por las consecuentes repercusiones que pueden tener tanto en la salud pública como en las exportaciones de los productos ganaderos españoles.

El importe restante, 205.916,48 euros, se destina a Aragón y Baleares, las dos comunidades en las que este año se ha detectado la aparición de un nuevo serotipo de lengua azul y se emplearán en la adquisición de vacunas.

Hay que reseñar que la mayor parte de los fondos a distribuir, 7.194.083,52 euros, corresponden al programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina, dado que en esta enfermedad no hay cofinanciación europea y con este dinero se quiere compensar la falta de ayuda europea.

La propuesta de distribución por comunidades autónomas que debe aprobar la Conferencia Sectorial es la siguiente: