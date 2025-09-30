El Gobierno aprueba la tramitación urgente del real decreto que regulará la reforma del registro horario que tantas dudas crea en el campo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 30 la tramitación por la vía de urgencia del proyecto de real decreto que regulará la reforma del registro horario. Una controvertida medida de cara al sector agrario, que ha rechazado y venido quejándose de la misma por las complicaciones de cumplimento que conlleva para todo el sector, en especial en unos espacios, como el campo, donde no siempre hay ni cobertura de internet.

La tramitación por vía de urgencia, han señalado desde el Ministerio de Trabajo, reduce a la mitad los plazos previstos y permite evitar el trámite de consulta pública.

«Aprobamos la tramitación urgente la reforma del registro horario. Las tres derechas tumbaron el proyecto de reducción de jornada y dijimos que no nos iban a frenar», ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en redes sociales.

«Vamos a defender cada hora trabajada para que sea pagada y registrada. Cada minuto de vida tiene que volver a ser vuestro. Seguimos», ha añadido.

El Ministerio de Trabajo abrió el pasado 11 de septiembre la consulta pública previa sobre este proyecto que busca, entre otros aspectos, que el registro sea digital y accesible en remoto para los trabajadores, sus representantes y para la Inspección de Trabajo.

También busca que se precise cada tipo de tiempo de trabajo registrado, si son horas efectivas, de disponibilidad o extraordinarias.

«El objetivo es garantizar el derecho al respeto de las condiciones laborales acordadas, a la conciliación de la vida familiar y personal y a la protección de la salud y a la desconexión digital», ha destacado el ministerio.

Trabajo decidió aprobar por separado esta reforma tras el rechazo del Congreso al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral donde se incluía este tema.