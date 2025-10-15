El Gobierno aprueba ajustes técnicos y una mejora en su contenido para la flexibilización de la actual PAC con eco-regímenes más simples

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que modifica diversas disposiciones sobre la PAC para mejorar algunos aspectos, como la simplificación de los eco-regímenes. Después de tres años de aplicación desde la última reforma, el Gobierno ha aprobado estos «ajustes técnicos y una mejora en su contenido» que forma parte de las modificaciones del Plan Estratégico de la PAC consensuadas con todas las comunidades autónomas y aprobadas por la Comisión Europea el pasado 18 de agosto, ha recordado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por ejemplo, incluye el reconocimiento de los sistemas agrivoltáicos como superficies potencialmente admisibles a efectos de las ayudas de la PAC, siempre que se mantenga el carácter prioritario de la actividad agraria.

Esta medida representa una flexibilización que permitirá a más agricultores acogerse a las ayudas y ofrecer nuevas oportunidades de diversificación de sus ingresos sin comprometer el uso agrícola de las tierras.

En cuanto a los eco-regímenes, se elimina la exigencia de mantener en verano una cubierta vegetal mínima del 20% de la anchura libre de la proyección de copa para la práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos, «en coherencia con las flexibilidades introducidas en el año 2024 para los secanos», ha apuntado el Departamento.

Además, en estos ajustes técnicos y una mejora en su contenido se establece un porcentaje único del 7 % de espacios de biodiversidad para explotaciones mixtas que combinen distintos tipos de tierras, lo que, según Agricultura, «simplifica la gestión».

Otra simplificación aprobada es en la gestión de las intervenciones sectoriales de frutas y hortalizas con disposiciones para asegurar la «compatibilidad» entre los ecorregímenes y las acciones medioambientales coincidentes de los programas operativos durante un periodo transitorio.

En cuanto a la intervención sectorial vitivinícola, los ajustes aprobados este martes se orientan a mejorar la ejecución presupuestaria mediante la modificación de fechas para la comunicación de previsiones financieras, la clarificación de disposiciones sobre estimación de ejecuciones de promoción en terceros países y el ajuste de la redistribución de fondos entre comunidades autónomas.

El Gobierno ha modificado igualmente otros reales decretos sobre la PAC con especificidades en las cesiones de derechos en los casos en los que el cedente sea un agricultor que se incorpora a la actividad agraria o es una explotación catalogada como titularidad compartida.

Se han introducido también, entre otros, cambios en la gestión y control de la disponibilidad de las parcelas declaradas por el agricultor en la solicitud única y en los plazos para subsanar deficiencias en las solicitudes.