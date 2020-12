El futuro del sector se oscurece aún más: Illa trasladó a la Mesa del Tabaco que ampliará las restricciones para fumar

El sector del tabaco extremeño tiene un futuro muy negro. Y cada vez parece que lo tiene peor. A los obstáculos a los que se está enfrentando con las ayudas europeas y las ayudas de la PAC, ahora desde Sanidad se insiste en que se tomarán más medidas en contra del tabaco y se ampliarán las restricciones para fumar, lo que implicará un nuevo golpe al sector.

Así, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunió recientemente con la Mesa del Tabaco, máximo representante del sector, y dejó claro que su obligación se ciñe a velar por la salud de los españoles y que, «lo antes posible», va a potenciar las restricciones con nuevos espacios libres de humo y la regulación del cigarrillo electrónico.

Illa está inmerso desde hace meses en la lucha contra la pandemia del coronavirus, pero no se olvida de la que él recuerda que es la causa de muerte prevenible «más importante» en España, el tabaquismo y las enfermedades causadas por fumar, motivo por el que fallecen cada año en España cerca de 60.000 personas.

“LES HE DICHO QUE NUESTRA OBLIGACIÓN ES PROTEGER LA SALUD PÚBLICA DE TODOS LOS CIUDADANOS»

Además, está preocupado porque «hay un aumento de la prevalencia del tabaquismo en segmentos de población joven», por lo que hay que ampliar las restricciones para fumar.

«Ya me he reunido como mínimo en dos ocasiones con las entidades y asociaciones que están en la lucha contra el tabaquismo, y también me he reunido con el sector (la Mesa del Tabaco) y les he dicho que nuestra obligación es proteger la salud pública de todos los ciudadanos», ha aseverado Illa en declaraciones a Efe, en alusión a un encuentro con el sector del que él mismo informó posteriormente al Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT).

No es muy habitual que el ministro de Sanidad se reúna con la Mesa del Tabaco, donde están representadas grandes multinacionales como Philip Morris, Altadis o BAT, así como agricultores, distribuidores y transformadores.

Como se recordará, las organizaciones agrarias Asaja, UPA-UCE así como Cooperativas Agroalimentarias Extremadura han anunciado este lunes un calendario de movilizaciones para proteger al sector del tabaco extremeño y evitar que este cultivo quede fuera de las regiones productoras en el Plan Estratégico Nacional de la PAC.