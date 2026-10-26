El futuro de la PAC empieza a perfilarse y definirse este mismo lunes con el arranque del Consejo de Ministros de la UE

El futuro de la PAC empieza, en teoría, a perfilarse y definirse este mismo lunes. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa entre el lunes y el martes (26 y 27 de octubre) en Luxemburgo en un Consejo de Ministros de la UE que puede resultar decisivo para el futuro de la Política Agraria Común a partir de 2028.

Después de varios meses de avances en las negociaciones, tras el rechazo frontal a la primera propuesta de la Comisión Europea presentada en julio de 2025, los ministros de Agricultura de los 27 tratarán de alcanzar en esta sesión un acuerdo sobre las normas de la PAC para el periodo 2028-2034.

Luis Planas afronta el Consejo con optimismo y valora las mejoras introducidas en el reglamento y el esfuerzo realizado por todos los ministros que acercan a un acuerdo equilibrado y capaz de responder a la diversidad de los distintos Estados miembros.

En todo caso se tratará de un acuerdo parcial, ya que las cuestiones financieras y horizontales se debaten actualmente en las negociaciones generales sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP).

De alcanzase el acuerdo, será la posición del Consejo de Ministros que deberá negociarse posteriormente con el Parlamento europeo para alcanzar un pacto definitivo de las instituciones europeas sobre la PAC 2028-2034. El acuerdo permitiría también que España avance en la preparación de su plan nacional para la aplicación de la PAC.