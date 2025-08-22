El fuego también arrasa al turismo rural y deja no solo esta campaña en el aire sino un futuro incierto en las zonas afectadas

Los incendios afectan ya al turismo rural con cancelaciones masivas desde el día 15 en las zonas incendiadas y en las aledañas por la densidad del humo; fuentes del sector alertan sobre el impacto de estos fuegos a largo plazo al perderse al paisaje natural, uno de los principales atractivos para estos alojamientos.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Castilla y León (Ararcyl), Luis Chico, ha explicado a Efeagro que aunque «no hay datos específicos sobre las pérdidas en alojamientos rurales por lo incendios, lo más notable es la destrucción del paisaje y la evacuación de miles de personas».

Pero sí ha destacado que ha habido anulaciones y «sobre todo de gente que estaba allí y ha tenido que salir pitando, lo que ha generado una percepción de riesgo e inseguridad inminente».

Ha confirmado que desde el día 15 se han anulado todas las reservas en zonas como Zamora y en León.

Chico, ha insistido en que los incendios están en «sitios con paisajes espectaculares y todos estos entornos naturales se han ido al traste. Son, en muchos casos, el atractivo para mucha gente».

UNA RECUPERACIÓN A LARGO PLAZO

Desde la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) han recalcado que la situación del sector en León «es muy drástica y catastrófica».

Su presidente, Pedro Carreño, ha explicado que los clientes «están abandonando el lugar donde está pasando, donde disfrutaban sus vacaciones» y que también está impactando en las zonas aledañas.

Esto se debe, según Carreño, a que se están viendo «afectados por ese humo que parece neblina» y que la calidad del aire ha empeorado.

En Asetur han detectado que muchos clientes han cancelado su reserva para marcharse y otros antes de llegar, si bien no han precisado cifras; a su juicio, las zonas tardarán «bastante tiempo en recuperarse» lo que también generará pérdidas en el sector «a largo plazo».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural), Francisco Parra, ha resaltado que la climatología no ha ayudado, cuyas olas de calor son para Parra «cada vez más intensas», que se deben enfrentar «con planificación, prevención, equipamientos y presupuesto».

Parra ha pedido también colaboración al sector para que pongan de su parte en esta tarea conjunta y a los turistas para que «extremen las precauciones y recuerden que el riesgo de incendio está presente».

LOS ALOJAMIENTOS DEBERÁN DEVOLVER EL IMPORTE COBRADO PERO NO HABRÁ DERECHO A NINGUNA INDEMNIZACIÓN A LOS CLIENTES

La plataforma de reservas Booking, que cuenta con más de 5.000 alojamientos rurales en su plataforma, han apuntado a Efeagro que cuentan con equipos especializados que «monitorizan la situación y apoyan en la gestión de cualquier incidencia, con un servicio de atención al cliente disponible 24 horas para resolver dudas, ofrecer asistencia en sus reservas».

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez ha aclarado que los establecimiento deberán devolver el importe a los clientes con reservas en la zonas con incendios, porque es una situación de fuerza mayor; sin embargo «no cabría que este exija una indemnización», ha apuntado.

Y en el caso contrario; si el viaje ha perdido sentido porque ya no es la zona turística que era, «el establecimiento tiene que asumir también la situación de fuerza mayor y devolver el dinero sin implicar penalización para el cliente», ha añadido.

El sector del turismo rural cuenta con 17.450 establecimientos que ofertan un total de 175.487 plazas en junio 2025, con Castilla y León como la comunidad autónoma con más establecimientos abiertos –3.302- y unas plazas estimadas de 30.274.

(Texto: Nerea Díaz / Efeagro)