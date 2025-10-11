El fin de los precintos de plástico de la caza mayor llega al jabalí, que solo se rige ya con permiso en papel o la aplicación CapturCyL

En la actual temporada de caza 2025-2026 ya no vienen funcionando los precintos de plástico para la caza mayor (corzo, ciervo, gamo, rebeco). Ese precintado digital de las piezas ya incluye también al jabalí, y podrá realizarse, una vez abatida la pieza, mediante la aplicación para móviles CapturCyL (sin necesidad de tener cobertura), o mediante la toma de datos en formato papel. La elección de una opción u otra queda en manos del titular cinegético.

Según la Junta de Castilla y León, este sistema de control telemático de las capturas efectuadas en los cotos de caza facilitará la gestión a sus titulares y la disponibilidad de autorizaciones para los cazadores y los organizadores de monterías y ganchos.

Los titulares cinegéticos podrán asignar precintos digitales a sus cazadores, quienes los manejarán en CapturCyL, o bien autorizaciones en formato papel. Esta decisión corresponde al titular cinegético, que puede obtener más información en la Aplicación de gestión para titulares cinegéticos

Los titulares cinegéticos podrán darse de alta en la aplicación una vez cumplimentados los campos que se piden (pueden actuar por medio de representante). Por su parte, la solicitud de acceso a la aplicación por los cazadores y organizadores de cacerías colectivas podrá efectuarse en la aplicación CapturCyL una vez cumplimentados los campos que se piden, siempre que hayan sido incorporados previamente a través de la aplicación para titulares cinegéticos.

Los titulares cinegéticos, cazadores y organizadores de cacerías podrán autorizar la práctica de la caza para las modalidades de rececho, aguardo o espera, al salto y en mano, a los cazadores; y para las modalidades de montería y gancho, únicamente a los organizadores.

DOS MECANISMOS PARA LOS CAZADORES

Los cazadores, en función de lo que decida el titular del coto que les haya autorizado a cazar, utilizarán uno de estos dos mecanismos alternativos a los precintos de plástico:

Precinto digital con la aplicación CapturCyL. Antes de salir a cazar, con conexión a Internet, deben abrir la aplicación y pinchar en ‘Firmo/Acepto’. Así la autorización se activa por el tiempo pactado. Para usar la aplicación no se requiere ni de correo electrónico ni de certificado digital. En dos sencillos pasos precintarán digitalmente la pieza abatida y se generará automáticamente un código QR, que es el justificante de la legalidad de la captura. Por la legislación de protección de datos, CapturCyL no geolocaliza al cazador, solo marca el lugar cuando se abate la pieza y se usa el precinto digital. El cazador no debe preocuparse por falta de cobertura, ya que la aplicación no la necesita al registrar la captura (los datos se envian al sistema cuando el dispositivo nuevamente tiene cobertura). En este enlace aparece el manual de uso de la aplicación, que puede instalarse tanto en los móviles Android (Google Play) como para iOS (Apple)