El Fega revisa al alza la ayuda de la PAC 2025 a la remolacha que sube 41 € y alcanzará los 733 euros por hectárea por la caída de superficie

El Fondo Español de Garantía Agraria (Fega ) ha comunicado los importes unitarios provisionales revisados de las ayudas a la superficie de la PAC 2025, una vez recabada por parte del organismo ministerial la información de las comunidades autónomas. Llama la atención la subida en la remolacha azucarera (siembra primaveral), que pasa del importe provisional de unos 592 euros por hectárea a superar los 733 €/ha, consecuencia de la menor superficie cultivada con respecto al cálculo inicial.

Estos importes revisados se utilizan para saldar a partir del 1 de diciembre hasta el 90% del importe total de la ayuda, si bien en la mayoría de los casos (aproximadamente nueve de cada diez en la provincia de Palencia) ya deben percibir el anticipo de hasta el 70% antes de que acabe este mes de noviembre.

Cuando las comunidades autónomas proporcionen las superficies totales definitivas a lo largo del primer trimestre de 2026, se procederá a partir de abril al saldo total de la ayuda, siempre dentro del primer semestre del ejercicio, hasta agotar la consignación financiera para cada modalidad de ayuda asociada.

Además de esta subida de la remolacha, también es significativa en esta revisión del Fega la subida de cuarenta euros por hectárea en la ayuda a las semillas certificadas de legumbres (garbanzo, lenteja y judía seca), que se elevan a ciento veinte euros por hectárea; así como los treinta y cinco euros por hectárea más en las semillas del resto de leguminosas, hasta rondar los 106 euros por hectárea.

FIN A UN BIENIO DE SUBIDAS

Esta revisión en la ayuda a la remolacha azucarera revela que tras dos años de subida en la superficie, se constata una bajada en la PAC 2025, por lo que el presupuesto —14,35 millones de euros (siembra primaveral)—, que es fijo en cada anualidad, permitirá un incremento notable en la ayuda este año. No obstante, los 733 euros por hectáreas de este importe revisado, aunque superan la ayuda de los dos últimos años, no llegará a los 849 euros/hectárea de importe definitivo que alcanzó en 2022.

Las solicitudes de la PAC de 2025 en la provincia de Palencia revelan que se han sembrado este año 1627 hectáreas, casi un millar menos que la pasada campaña (2629 ha). Se vuelve así a una senda descendente en este cultivo industrial, tendencia que, con altibajos, se viene registrando no sólo en nuestro territorio, sino en el conjunto de la comunidad de Castilla y León, y en toda España.

Recogemos a continuación los importes revisados de 2025 comunicados por el Fega aplicables en la provincia de Palencia, como en las otras de la España peninsular (entre paréntesis aparece el importe definitivo de cada línea en la anterior PAC de 2024):

Ayuda asociada a la producción sostenible de REMOLACHA AZUCARERA (siembra primaveral): 733,411359 euros/hectárea (463,261 €/ha)

Ayuda asociada a la producción sostenible de PROTEINAS DE ORIGEN VEGETAL (Plan proteico)

Legumbres de las especies de garbanzo, lenteja y judía seca: 80 euros/hectárea (80 €/ha)

(80 €/ha) Resto de leguminosas: 61,202326 euros/hectárea (61,853678 €/ha)

(61,853678 €/ha) Semillas certificadas de las legumbres (garbanzo, lenteja y judía seca): 120 euros/hectárea (120 €/ha)

(120 €/ha) Semillas certificadas del resto de leguminosas: 105,677414 euros/hectárea (120 €/ha)

Ayuda asociada a la producción de FRUTOS SECOS EN ÁREAS CON RIESGO DE DESERTIFICACIÓN: 56,788995 euros/hectárea (71,04 €/ha)

La asignación financiera para toda España en cada una de estas ayudas a la superficie es la siguiente: