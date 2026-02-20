El Fega publica los municipios en los que, de forma excepcional, no se utilizarán las referencias SIGPAC para la identificación de las parcelas

El Ministerio de Agricultura ha publicado a través del Fega los términos municipales en los que la declaración de superficies se hará con referencias identificativas diferentes del código SIGPAC, con objeto de facilitar a los agricultores la cumplimentación de la solicitud única.

Como señala este organismo, como ayuda a la presentación de solicitudes de ayuda por superficie de la Política Agrícola Común (PAC) correspondientes a la campaña 2026, se publica la relación detallada y el resumen de todos los municipios de España en los que, en todo o en parte de su territorio, la declaración de superficies se debe hacer con referencias identificativas distintas a las referencias SIGPAC.

Esta información se facilita para que todos los productores que incluyan, dentro de su solicitud de ayudas, superficies situadas en alguno de estos términos municipales, presten especial atención, por poder tener que utilizar referencias identificativas distintas a las utilizadas en el año anterior. Se informa también de la posibilidad de que los organismos competentes de las CC.AA. hayan habilitado los mecanismos necesarios para realizar la declaración de forma gráfica en estas zonas.

Asimismo, desde Asaja se resalta que es posible que el agricultor, aun declarando parcelas en estas zonas, tenga que hacer la declaración de forma gráfica. Por ello, se recomienda a los agricultores que se pongan en contacto con su oficina gestora para ampliar información sobre cómo se deben declarar dichas superficies.

Se puede acceder de forma directa a todos los municipios afectados de toda España por esta resolución pinchando aquí.