El Fega ha publicado ya los importes unitarios provisionales revisados de las ayudas asociadas a la ganadería 2025

El Fega ha publicado los importes unitarios provisionales revisados de las ayudas asociadas a la ganadería para la campaña 2025: vacuno de carne, producción sostenible de leche, ovino y caprino.

Para la campaña 2025 el primer pago del saldo a partir del 1 de diciembre podrá alcanzar hasta el 90% del importe total de la ayuda, siendo estas sus asignaciones financieras:

Ayuda asociada para los ganaderos extensivos de vacuno de carne

El importe unitario provisional es de 88,968495 €/animal para las explotaciones ubicadas en la región España Peninsular y para el caso de región Peninsular con Razas Autóctonas el importe es de 97,865345€/animal. La asignación total es de 186.610.000€.

Ayuda asociada para la producción sostenible de leche de vaca

En la región España Peninsular el importe unitario provisional queda fijado en dos tramos: en el Tramo 1 son 173,000000€/animal y en el Tramo 2 se sitúa en 86,500000 €/animal. Para las Zonas de Montaña: en el Tramo 1 el importe es de 198,950000 €/animal y para el Tramo 2 el valor es de 99,480000 €/animal. La asignación total es de 122.000.000€.

Ayuda asociada para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne

En la región España Peninsular el importe unitario provisional queda fijado en 16,279408 €/animal, siendo la asignación total de 131.620.000€.

Ayuda asociada para la producción sostenible de leche de oveja y cabra

En la región España Peninsular el importe unitario provisional queda fijado en 14,419713 €/animal, con una asignación total de 44.680.000€.

Ayuda asociada para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino sin pastos a su disposición y que pastorean superficies de rastrojeras, barbechos y restos hortofrutícolas

En la región España Peninsular el importe unitario provisional queda fijado en 11,357254€/animal, siendo la asignación total de 20.000.000€.