El Fega fija los importes unitarios definitivos de ayudas asociadas ganaderas para la PAC 2021

El Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) acaba de publicar los importes unitarios definitivos de las diferentes ayudas asociadas voluntarias para explotaciones tanto de ovino como de caprino, vaca nodriza, vacuno de leche y de ovino y caprino con derechos especiales para la campaña 2021.

El importe unitario definitivo de las ayudas asociadas para el sub-régimen de explotaciones de ovino es de 11,897247 euros/animal en la región peninsular y de 21,519579 €/animal para las de Islas Baleares.

Para las de caprino, el importe definitivo es de 6,780018 €/animal en la región peninsular y de 8,654999 €/animal en la región insular y zonas de montaña.

Por su parte, las ayudas asociadas para las explotaciones de vacas nodrizas oscilan entre los 85,095924 €/animal para la región España peninsular y los 141,214057 €/animal para la región insular.

En cuanto a las granjas de vacuno de leche, las cuantías definitivas fijadas por el FEGA ascienden a 128,208362 €/animal para las explotaciones ubicadas en la región España peninsular y en 152,014450 €/animal para las de la región insular y zonas montaña.

La ayuda asociada voluntaria para los ganaderos de ovino y caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básicos cuenta con un importe unitario de 35,390215 €/animal.

Asimismo, está la ayuda es la concesión de una ayuda a los titulares de explotaciones de ganado ovino y/o caprino que hayan mantenido derechos especiales en 2014, y no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico. No podrán optar a esta ayuda los titulares de derechos especiales, que en 2014 también fuesen titulares de derechos normales y que hubiesen declarado en dicha campaña una superficie igual o mayor a 0,2 hectáreas, excepto que el hecho de no disponer de hectáreas admisiblessobre las que activar derechos de pago básico se deba a las ausencia de hectáreasadmisibles determinadas en la declaración de la solicitud de ayudas del año 2013.

