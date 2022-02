El FEGA actualiza la caché de la Sigpac para definir y evitar errores en la Solicitud Única de Ayudas de la PAC 2022

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha informado este martes de que ha actualizado la caché y las fichas informativas de las capas del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas de España (Sigpac), que es la referencia para la solicitud única de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).

Los agricultores y ganaderos ya pueden consultar a través del visor del Sigpac la caché de la campaña 2022, en base a la cual se deberán declarar las superficies en el contexto de la Solicitud Única de Ayudas de la Política Agrícola Común.

Para garantizar una cierta estabilidad durante el proceso declarativo, antes del inicio del periodo de presentación de la solicitud única de la PAC, se toma una «foto fija» de la base de datos, copia que se conoce como «caché de campaña» y es la que se puede consultar.

Los agricultores tienen que tener en cuenta que deben realizar la declaración de superficies en base a la realidad del terreno. En el caso de que el SIGPAC no refleje la situación real de las parcelas y si observa que sus recintos no están correctamente delimitados o si ha cambiado el uso de algún recinto, el productor lo notificará a la Administración a través de la oportuna solicitud de modificación al SIGPAC. Un recinto incorrectamente delimitado puede dar lugar a una reducción de las ayudas solicitadas, especialmente si incluye elementos que no son subvencionables

Desde el 1 de enero de 2005, el Sigpac es la única base de referencia para la identificación de las parcelas agrícolas en el marco de la PAC, aunque, de forma excepcional, en determinadas áreas, las comunidades autónomas pueden determinar el uso temporal de otras referencias oficiales identificativas de parcelas.

La Base de Datos del Sigpac se actualiza continuamente a través de varios procesos en los que participan tanto las comunidades autónomas como el FEGA.

Asimismo, el mapa será actualizado en las próximas semanas con la incorporación de las ortofotos provisionales y definitivas correspondiente a los vuelos realizados en 2021 de las comunidades autónomas de Baleares definitiva (prevista para la 2ª semana de febrero); C. Valenciana provisional (prevista para la 2ª semana de febrero); Cataluña provisional (prevista para la 3ª semana de febrero) y Castilla-La Mancha Sur provisionales (prevista para la 3ª semana de

febrero).

De igual forma, está contemplado que antes del 30 de abril el Visor muestre la ortofoto provisional de los vuelos PNOA 2021 realizados sobre Aragón, Castilla-La Mancha Norte y Canarias excepto la isla de La Palma.