El Estado lo tiene claro. Los que trabajen en el campo de forma esporádica, bien como extra a un sueldo o porque es su única manera de conseguir algún ingreso, tienen que darse de alta como autónomos durante unos meses.

Esa es, al menos, la conclusión que se desprende de la actuación del Ministerio de Trabajo que está revisando expedientes y ya está reclamando a algunos de los profesionales del campo que coticen por temporadas pasadas en las que generaron ingresos, según recoge Carolina gGarcía en lavozdeasturias.es.

El problema es que el criterio no está claro. La revisión está afectando a personas que llevaron a cabo una actividad agraria y que en ese momento no estaban dadas de alta en ningún régimen de la Seguridad Social. Y ahí es donde las organizaciones agrarias ponen el acento. Explican que no es lo mismo un profesional que genera grandes ingresos que un agricultor ocasional. “Ya está bien de dar palos al campo. Hablan de la España vacía y se hace todo lo contrario para evitarla, para volver a poblar la zona rural. Estamos hasta el moño”, denuncia el presidente de Asaja en Asturias (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), Ramón Artime.

Según explican desde las organizaciones agrarias, Trabajo está aplicando la medida a todo aquel que tuviera ingresos que superaran los 7.500 euros (el corte está en el Iprem, que es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Se basa, aclaran, en los ingresos brutos y no tienen en cuenta los rendimientos de la actividad, es decir, en “lo que queda en el bolsillo del agricultor”.

Hasta ahora, lo habitual era que declarasen sus ingresos a través de la declaración de la renta. Pero, según las últimas reclamaciones del Ministerio de Trabajo, parece que a partir de ahora deberán también cotizar como autónomos. Y además, hacerlo con efecto retroactivo. “¿Acaso el campo va a solucionar el problema de la Seguridad Social?», pregunta Artime.

(Fotos: Archivo)