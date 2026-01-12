El enfado ante el acuerdo de Mercosur: Asturias y Castilla y león ya convocan protestas esta misma semana para condenar su firma

Cuanto más se acerca la fecha de la firma del acuerdo UE-Mercosur del próximo 17 de febrero en Paraguay, más se incrementan las convocatorias de protesta del sector agrario español en contra de este acuerdo comercial. Este lunes, las pimeras convocatorias llegan desde Asturias y Castilla y león.

Así, las organizaciones agrarias URA, USAGA, ASAJA y COAG han convocado para el próximo viernes 16 una manifestación con tractores en Oviedo en protesta por el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, que consideran «pone en riesgo la viabilidad del sector primario, incapaz de competir en igualdad de condiciones».

La manifestación partirá a las 11:00 horas desde La Pixarra, al oeste de la ciudad de Oviedo, con una columna de tractores y maquinaria agrícola, a la que se sumarán personas a píe en la Plaza de América para confluir frente a la Delegación de Gobierno, han informado portavoces de las organizaciones.

Además, pedirán una reunión con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, para pedirle que traslade el malestar del sector al Ejecutivo central por un acuerdo que, entienden, “constituye competencia desleal”, al tener los países de Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- costes de producción más bajos y normativas menos rigurosas que Europa.

El acuerdo UE-Mercosur “puede ser la destrucción del sector cárnico asturiano y afectará también a otros productos como las fabas y la miel y se ha hecho para beneficiar a la industria automotriz con la venta de coches importados” en esos países sudamericanos, ha afirmado el secretario general de COAG, David Pérez, en una rueda de prensa.

COAG SE MOVILIZA: “SEIS SECTORES ESTRATÉGICOS DEL CAMPO DE CASTILLA Y LEÓN SALDRÁN PERJUDICADOS POR EL ACUERDO”

Por su parte, desde COAG CyL se critica que » se va a firmar un acuerdo que, dadas las modificaciones arancelarias, en lo que concierne a nuestra región incidirá gravemente en seis de sus sectores estratégicos: carne de vacuno, porcino, cereales, productos lácteos, remolacha y miel. A cambio, otras industrias como la textil, la farmacéutica, la automovilística o las constructoras se verán ostensiblemente beneficiadas».

Y es que Mercosur deja muy claro que el sector agroalimentario ha sido el peaje que ha tenido que pagar Bruselas para lograr un convenio que, beneficie a los sectores que beneficie, lo que es incuestionable es que hunde al campo.

Solo en el sector cárnico, sin ir más lejos, Mercosur enfrenta a nuestros ganaderos con los campeones mundiales de la carne como son Argentina y Brasil y los enfrenta con las reglas del juego trucadas: ellos pueden jugar en mejores condiciones que nosotros.

Por ejemplo, los antibióticos en la carne. Según un estudio de COAG, el contingente de 99.000 toneladas de carne de vacuno libre de aranceles sería similar a la entrada de golpe de 2 millones de vacas nodrizas en la UE. Tendría un efecto demoledor: echar del mercado europeo esos 2 millones de vacas y al correspondiente número de ganaderos.

Por todo ello, COAG fijará esta misma semana un calendario de movilizaciones en defensa del sector agroalimentario, para el que ya trabaja en un acuerdo de unidad de acción de organizaciones representativas en Castilla y León.