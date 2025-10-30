El encuentro estatal de mujeres rurales de CERES pone el acento en que “las crisis climáticas multiplican las agresiones de género”

CERES, asociación de mujeres rurales ligada a COAG, sigue con lupa la evolución del pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado verano para afrontar las crisis climáticas generadas por los incendios. Lógico. Incluso en la lucha por la igualdad (doble lucha por la igualdad en este caso: por mujer y por rural) existe una presencia categórica de los desequilibrios climáticos. Los estudios a escala mundial coinciden en que los cambios climáticos poseen una correlación cada vez más estrecha con las clases sociales más vulnerables: “Agudizan la desigualdad de género, lo que plantea riesgos específicos para los modos de vida, los medios de subsistencia, la salud, la seguridad y la protección de todas las mujeres”, sostiene ONU Mujeres.

En el XXXIII Encuentro Estatal sobre Mujeres del Medio Rural, que se celebra esta semana en León y que organiza CERES, al menos dos ponencias se refirieron a esta cuestión. Una de ellas, la defendida por Ana Benito, tesorera de CERES Castilla y León, enumeró la cantidad de cuestiones que antes podían desarrollar las mujeres del mundo rural que hoy les cuesta hacer por la subida de las temperaturas y la carencia de lluvias: por ejemplo, la recolección de los frutos de otoño, de los que el bosque contaba con una muy nutrida producción cada vez más menguante.

El Encuentro debatió también la titularidad compartida, las nuevas propuestas de la Comisión Europea, o los nuevos retos para las mujeres en la PAC. La titularidad compartida fue ampliamente tratada en tanto que Castilla y León lidera con amplitud esta cuestión en España. Reflexionaron sobre este último capítulo Sheila García Alcoba, presidenta de CERES León; Susana Gallego, de los Servicios Técnicos de CERES León o Susana García Pisabarro, de la Universidad de León.

En el acto participaron también el alcalde de León, José Antonio Diez; la directora General de Desarrollo Rural, Isabel Bombal Díaz; la presidenta de CERES estatal, Inmaculada Idáñez Vargas o la presidenta de CERES León, Sheila García Alcoba.