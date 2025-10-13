El director general de Cooperativas España, Gabriel Trenzado, elegido presidente del Grupo de Trabajo de Cadena Alimentaria del COPA-Cogeca

El director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, Gabriel Trenzado, ha sido elegido presidente del Grupo de Trabajo de Cadena Alimentaria del COPA-Cogeca, la principal organización europea que representa a agricultores y cooperativas. La elección, aprobada por unanimidad en la reunión celebrada este lunes 13 en Bruselas, refuerza el papel de las cooperativas españolas en los grandes debates europeos sobre el futuro del sector agroalimentario.

El nombramiento de Trenzado llega en un contexto decisivo, marcado por el inicio del debate sobre la reforma de la PAC y de la OCM única, donde se discutirán las relaciones comerciales y contractuales entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria. Y donde, curiosamente, Cooperativas ha sido una de las voces más críticas, y ha mostrado su preocupación por la posible afectación al modelo cooperativo.

En los próximas semanas comenzarán también los trílogos entre la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo sobre la propuesta de modificación de la OCM presentada a finales de 2024. En este nuevo escenario, como presidente asumirá la representación del COPA-Cogeca en todas las cuestiones relacionadas con la cadena alimentaria, defendiendo las posiciones de la organización ante las instituciones europeas. Asimismo, ejercerá como interlocutor principal frente a la Comisión Europea, impulsando la agenda y las prioridades estratégicas del COPA-Cogeca.

En la agenda europea figura también la futura modificación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, prevista para 2026.

Como vicepresidente del Grupo de Trabajo ha sido elegido Fracie Gorman, representante de la Irish Farmers’ Association (IFA).

El COPA-Cogeca es la organización que representa a los agricultores y cooperativas agroalimentarias de la Unión Europea, con más de 70 organizaciones miembro de todos los Estados miembros.