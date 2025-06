El devastador impacto del mildiu ya afecta al 80% de la producción de uva: exigen a la Junta andaluza ayudas urgentes para los agricultores

devastador impacto en la producción de uva. El mildiu, un pseudohongo parásito que ataca a la vid afectando a hojas, racimos e, incluso, sarmientos, ha causado ya pérdidas de cosecha de hasta el 80% en las provincias de Málaga, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. Se trata de una afección que se desarrolla con rapidez en condiciones de alta humedad y temperaturas suaves como las que estamos viviendo en la actual campaña. De ahí que UPA Andalucía reclame a la Consejería de Agricultura ayudas urgentes para los agricultores y otras medidas como el fomento de la investigación en nuevos tratamientos fitosanitarios más eficaces contra esta plaga y revisar los protocolos para garantizar una mayor protección de viñedo.

El vicesecretario general de Agricultura de UPA Andalucía, Francisco Moscoso, explica que “durante este año, las abundantes lluvias han supuesto un alivio a la larga sequía que hemos padecido en los últimos años. Sin embargo, estas precipitaciones también han venido acompañadas de numerosos días nublados que han coincidido con el momento más crítico de la floración de la vid, lo que ha afectado negativamente a la mayoría de las parcelas dedicadas a la producción de uva en provincias vitivinícolas tan importantes como Málaga, Cádiz, Córdoba y Sevilla. Esto ha provocado un fuerte incremento de la incidencia del mildiu, una enfermedad fúngica que va a reducir de forma considerable la cosecha”.

Las primeras estimaciones que tiene UPA Andalucía del efecto devastador del mildiu señalan que los perjuicios se encuentran entre un 50% y un 80% de la producción de uva, dependiendo de las comarcas y de las provincias. Así, la mayor incidencia la encontramos en Málaga, donde los efectos perjudiciales del mildiu se están sintiendo ya en la zona de la Axarquía, donde se ha perdido prácticamente el 80% de la cosecha de uva, lo que compromete seriamente la viabilidad de muchas explotaciones familiares.

PIDEN INVESTIGAR NUEVOS TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS MÁS EFICACES CONTRA EL MILDIU Y REVISAR LOS PROTOCOLOS EXISTENTES PARA GARANTIZAR UNA MAYOR PROTECCIÓN DEL VIÑEDO

En El Condado de Huelva también se registra una grave incidencia del mildiu en el viñedo. En Córdoba, la media de afectación se sitúa en el 50%, mientras que en Cádiz, igualmente, existe una importante incidencia, especialmente en los viñedos del interior, que afecta al 100% de las parcelas muestreadas por la Red de Alerta, con un 15% de racimos dañados.

Ante esta situación, el vicesecretario general de Agricultura de UPA Andalucía, solicita al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía medidas urgentes para paliar el devastador impacto y las graves pérdidas que el mildiu está generando a los viticultores andaluces. Entre ellas destacan la reducción del IBI agrario para 2025 o la modificación de los módulos fiscales del IRPF para los agricultores afectados.

“Demandamos una mayor investigación en nuevos tratamientos fitosanitarios más eficaces contra el mildiu, así como una revisión de los protocolos existentes en la actualidad para garantizar una mayor protección del viñedo en campañas especialmente lluviosas como la de este año”, reclama Francisco Moscoso.

“Los viticultores no podemos afrontar solos este problema, que amenaza seriamente la producción, reduce drásticamente la cosecha y trae consigo una pérdida económica notable y cuantiosa a nuestras explotaciones que hundirá la rentabilidad de los agricultores. Por eso necesitamos la ayuda urgente de las administraciones. Es necesario actuar con la máxima celeridad para evitar pérdidas aún mayores no sólo de cosecha, sino, mirando al futuro, de explotaciones. Estamos ante una grave situación que necesita la misma sensibilidad por parte de Ministerio y Consejería que otras catástrofes climáticas o de enfermedades en distintos cultivos. Porque no hay que olvidar que la vid no sólo sirve para producir vino, también fija la población al territorio y genera riqueza en nuestros pueblos”, concluye el vicesecretario general de Agricultura de UPA Andalucía.