El descubrimiento de un nuevo género de nematodo, protagonista de la primera publicación científica en el marco del proyecto Soil O-Live

El descubrimiento de un nuevo género de nematodo de vida libre ha sido protagonista de la primera publicación científica en el marco del proyecto Soil O-Live. En concreto, la revista “Zoosystematics and Evolution” publicó en su último número el artículo “Oleaxonchium olearum gen. et sp. nov. (Nematoda, Dorylaimida) associated with an olive grove in the southern Iberian Peninsula, and new insights into the evolutionary relationships within Belondiridae”, el pasado 25 de julio. Los autores del artículo son Reyes Peña Santiago, Miriam García Ruiz, Alba N. Ruiz Cuenca y Joaquín Abolafia Cobaleda, miembros del departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén e investigadores adscritos al proyecto europeo.

Los nematodos son gusanos cilíndricos no segmentados, de tamaño milimétrico, y muy abundantes en los suelos, donde participan activamente en la red trófica de los mismos. La mayoría son formas de vida libre, beneficiosas por su contribución en el reciclado de nutrientes, pero algunas especies son perjudiciales, capaces de atacar las raíces de las plantas, en determinados casos llegando a causar enfermedades a las mismas.

El nuevo género descubierto muestra una combinación única de rasgos que lo distinguen de sus géneros más cercanos: una región labial rectangular y con márgenes esclerotizados cuando se observa en vista lateral, y visiblemente hexagonal en vista frontal, como formando una ventosa.

El descubrimiento se ha realizado durante los análisis de las muestras de suelo recogidas dentro del proyecto Soil O-Live para la evaluación de la biodiversidad del suelo. Este proyecto europeo estudia el suelo del olivar desde todos los puntos de vista, incluido el faunístico. En el caso que ocupa el artículo, los investigadores destacan que el ecosistema encontrado es tan bueno que sobreviven especies que no estaban descritas y que alberga una microfauna excelente para el suelo y por tanto para el olivar.

El profesor Joaquín Abolafia, uno de los investigadores responsables del descubrimiento, asegura que los avances realizados hasta ahora dentro del proyecto Soil O-Live han superado las expectativas que tenían en un principio. “Hacemos un balance muy positivo del trabajo desarrollado hasta ahora”, asegura el investigador, añadiendo que entre las conclusiones a las que han llegado es que, aunque el suelo del olivar está degradado en general, ven como una buena gestión del olivar hace que sus suelos presenten características tan buenas o mejores que los suelos naturales donde no ha intervenido el hombre.