El cuarto aforo de la campaña de aceituna de mesa se sitúa en 593 mil toneladas debido a la distinta pluviometría en las regiones productoras

El cuarto aforo presentado por Interaceituna para la campaña de la aceituna de mesa en España se cuantifica en 593 mil toneladas. Una cifra que se ha visto afectada por la cantidad de pluviometría que han ido recibiendo las distintas zonas productoras. En este sentido las precipitaciones, aunque con pedrisco en distintas zonas, han beneficiado en mayor medida a las variedades Extremeñas y también a la manzanilla y gordal que hicieron que mantuvieran sus buenos calibres.



Para la hojiblanca y resto de variedades en las que las lluvias fueron escasas y muy irregulares, su producción verdeable se ha minorado y su aforo está resultando

muy complicado.



Asimismo, desde la Interprofesional se destaca que, con la recolección muy adelantada, pueden confirmar la excelente calidad tanto en sanidad como en calibre de la mayoría de los frutos recogidos de las distintas variedades comerciales.



MANZANILLA



Su recolección prácticamente está finalizando, teniendo que destacar la menor producción, pero la buena calidad de las Comarcas Sevillanas de los Alcores, Aljarafe, Vega y Campiña, así como la zona productora de Huelva.



No obstante, también informamos de partidas que han tenido que dejarse para molino por algún pedrisco recibido y/o por falta de tamaño en sus frutos al no recibir la arboleda las precipitaciones necesarias.



De esta forma y ciñéndosea la cuantificación de las aceitunas Manzanillas de Sevilla, su aforo lse quedará en 155 mil toneladas.



GORDAL



En esta variedad volvemos a aumentar su aforo, entendiendo que su producción se ha verdeado en su totalidad, destacando también su excelente calibre y su limpieza en cuanto al escaso porcentaje de pelotín y azofairón.



Por ello su aforo lo cuantifican en este 4º Avance en 33 mil toneladas.



HOJIBLANCA



Debido a su amplia superficie de implantación en Andalucía y también en el país vecino, es difícil que no se puedan cubrir las necesidades usuales de esta variedad, como así ocurrió la campaña pasada donde se fueron localizando partidas verdeables en zonas no tradicionales más tardías hasta cubrir su demanda habitual.



También suele ser habitual que esta variedad sirva de comodín para completar fermentadores no cubiertos por otras variedades. No obstante, en la actual campaña estas circunstancias van a ser más difícil de cumplir, principalmente por las escasas precipitaciones recibidas en su zona de producción, agravadas además con caídas de granizo que han dañado un significativo porcentaje de frutos y otros no muestran un calibre verdeable.



Por ello observan que la falta de producción tanto de esta variedad como de manzanilla, se están cubriendo con variedades Extremeñas que, debido a su gran producción, están haciendo de comodín en la actual campaña. Por los motivos comentados su producción la cuantifican en 248 mil toneladas.



CACEREÑA



La vecería positiva de esta variedad presentaba una muy alta cosecha, pero a priori con posibilidad de escaso tamaño en los frutos.



Debido a las provechosas precipitaciones recibidas en las zonas productoras, el calibre se ha corregido en buena medida y su producción verdeable se considera récord y por ello está cubriendo las mermas de otras variedades de recolección mecanizada con destino a oxidación.



Por ello su producción la cuantificans en este último Avance en 63 mil toneladas.



CARRASQUEÑA



Con la producción alta y homogénea al igual que la variedad cacereña, su zona de producción, aunque también se ha visto afectada por pedrisco, ha recibido unas significativas lluvias que han recuperado la arboleda y mejorado notablemente los calibres de los frutos.



De esta forma y como suele ser frecuente cuando se obtienen altas producciones verdeables de esta variedad, también cubre fallos de producción de variedades Andaluzas. Por todo ello su producción, considerada también récord en esta campaña, la aforan en este 4º Avance en 71 mil toneladas.



OTRAS VARIEDADES



Se sigue manteniendo el mismo aforo que en anteriores avances porque la recolección de variedades tempranas (aloreña, morona, etc.) está siendo normal en producción, pero con buena aptitud para su aderezo y para las variedades más tardías (verdial, cuquillo, pico limón, etc.) es de esperar que las tardías lluvias aparezcan y mejoren su potencial verdeable. Así mantenemos su aforo en 23 mil toneladas.