El convenio del campo de Toledo implica una subida salarial del 1,6% y deja «atónica» a una parte del sector

La Unión de Uniones de Castilla la Mancha se ha quedado «atónita» ante la publicación en un medio de comunicación sobre la firma del convenio salarial para el campo en Toledo entre los representantes sociales CCOO, UGT y USO y la patronal ASAJA Toledo, «en representación de los agricultores toledanos» y que conlleva una subida salarial del 1,6%..

Para la organiación agraria, con lo acontecido a lo largo de 2021 (temporal Filomena, heladas tardías, sequías, pedriscos, precios insuficientes para cubrir costes de producción), ASAJA Toledo «sigue campando en su cortijo como si nadie más hubiera, haciendo y deshaciendo con un papel de 2010 que le otorga la representatividad a dedo por parte del Gobierno, y sin tener en cuenta a los agricultores. Ni siquiera a sus socios. Con esta premisa, ha firmado una subida salarial del 1,6% «el más alto de toda Castilla la Mancha», según manifiesta UGT en dicha publicación dejando el salario de campaña en 60,70€».

IMPUGNARÁN DICHO CONVENIO POR FALTA DE REPRESENTATIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO

Por eso, se pregunta, «¿Dónde están las otras dos Organizaciones Profesionales Agrarias (COAG y UPA) que también tienen el certificado de representatividad de los agricultores y ganaderos? Tal vez no les interese, o tal vez no sean nadie en el sector agrario y no tengan capacidad de interceder en la negociación».

Ante esta situación, desde La Unión de Uniones impugnarán dicho convenio por falta de representatividad del sector agrario, exigiendo que en dicho acuerdo estén representados todos los agricultores de la provincia, «como no puede ser de otra manera, al igual que en la otra parte, están representados los trabajadores por todos los sindicatos existentes en la provincia».

Unión de Uniones, «ante este dislate, sigue insistiendo en pedir que la representación de los agricultores sea democrática y legítima. Dicha legitimidad solo la otorgan las urnas. Si la otorgan un Gobierno, se está cometiendo un atentado a la democracia».