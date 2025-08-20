El consumo de melón y sandía crece un 8,6% en los hogares españoles mientras que los precios en origen se desploman esta campaña

Los hogares españoles han consumido 663,5 millones de kilos de melón y sandía entre junio de 2024 y mayo de 2025, un 8,6% más que el año anterior, lo que supone 52,5 millones de kilos más, según datos del panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Unos datos que contrastan con el enfado de todo el sector por unos precios en origen que no cubren los costes durante todo el final de esta campaña.

El precio medio de la sandía y melón se sitúa en 1,20 euros por kilo (un 6,4 % menos que el año anterior), por debajo del precio medio de la fruta fresca (2,2 % euros por kilo). Con estos datos, el sector ha facturado 792.989.290 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,6 % con respecto al año anterior.

En el periodo de referencia, cada español ha consumido una media de 14,16 kilos de melón y sandía, un 7,9 % más que el año anterior, que equivale a un kilo más por persona y año. El gasto per cápita crece de forma moderada y se sitúa en 16,92 euros por persona y año (un 0,9 % más que hace un año).

El consumo de sandía y melón se caracteriza por una marcada estacionalidad, entre los meses de mayo y septiembre, que coincide con las campañas de recolección. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la estrategia #AlimentosdeEspaña, desarrolla iniciativas como la campaña ‘El país más rico del mundo’, con el objetivo de poner en valor la labor de agricultores, ganaderos y pescadores, auténticos protagonistas en el origen de los alimentos españoles.

Estas acciones también persiguen sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de consumir productos de temporada y fomentar prácticas responsables que contribuyan a reducir el desperdicio alimentario.

Volumen (miles de kg) y valor (miles de €) de melón y sandía. Datos de mayo de 2023 a mayo de 2025

El efecto de la producción y estacionalidad de estas frutas explica que la proporción del volumen comprado por los hogares sea diferente por mes y tipo de fruta. Mientras que la sandía concentra su consumo en los meses centrales del verano, el melón presenta una curva ligeramente más prolongada, con un consumo significativo incluso en los meses de inicio del otoño.

El supermercado es el canal preferido por los españoles para adquirir estas frutas, que concentran el 54,5 % de las compras. Entre las frutas frescas adquiridas en este tipo de establecimiento, el melón y la sandía destacan como las más demandadas. Le siguen las tiendas tradicionales con el 23,3 % del volumen total y el hipermercado como tercer canal de distribución.

Porcentaje de cuota de volumen por canal de distribución (de junio 2024 a mayo de 2025)

Las comunidades autónomas que más consumen estas frutas son Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, mientras que Cantabria, Galicia, Asturias y Canarias presentan un nivel de compra por debajo de la media.