El Consejo Regulador de Rioja ratifica una asignación de rendimientos menores para los viñedos de uva tinta en la Rioja Alta y Rioja Alavesa

Completando las medidas adicionales de control aprobadas para los municipios de Rioja Oriental el pasado 31 de julio, el pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ha ratificado este martes 19 una asignación de rendimientos menores para los viñedos de uva tinta en los municipios correspondientes a Rioja Alta y Rioja Alavesa.

El ajuste, propuesto por los servicios técnicos del Consejo Regulador, se basa en un exhaustivo ejercicio de contraste de información obtenida a través de visitas a pie de campo y también mediante una avanzada herramienta predictiva basada en Inteligencia Artificial. Los informes resultantes concluyen una afección al viñedo por inclemencias meteorológicas y mildiu, que derivará en una cosecha inusualmente baja en términos cuantitativos en ambas zonas, si bien actualmente el fruto presenta valores cualitativos muy positivos.

Ante la excepcionalidad en la que se encuentra el viñedo de la Denominación, la medida ha contado con el apoyo mayoritario de las asociaciones, y tiene como objetivo minimizar la desviación entre la baja expectativa de potencial productivo actual y los rendimientos aprobados en las normas de campaña, reforzando así el fuerte compromiso de la DOCa con el rigor, la excelencia y la calidad de sus vinos. La medida resulta también coherente con el Plan de recuperación del equilibrio implementado por el sector, con el cual ya se han cosechado importantes avances.

En breve se habilitará para los viticultores de Rioja Alta y Rioja Alavesa (tal y como ya se hiciera el pasado 8 de agosto para los de Rioja Oriental) la posibilidad de solicitar a los servicios técnicos del Consejo la revisión de determinadas parcelas para constatar una potencial producción superior a la asignada al correspondiente municipio y trasladada a la Tarjeta de Viticultor, la cual deberá en todo caso cumplir con el máximo amparable establecido en las normas de campaña de 5.850 kg/ha.

Estas solicitudes podrán efectuarse desde el lunes 25 de agosto y con fecha límite el 16 de septiembre y en todo caso con una antelación mínima de 15 días a la vendimia de las parcelas correspondientes, a través de la web https://produccion.riojawine.com/ accediendo con NIF y Tarjeta de Viticultor.