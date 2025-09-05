El Congreso Internacional de Inteligencia Artificial SembrAI 2025 ultima su preparación con un récord de asistencia internacional

La III edición del Congreso Internacional de Inteligencia Artificial SembrAI 2025, que se celebrará en Córdoba los días 25 y 26 de septiembre, ha batido ya el récord de participación con más de 400 inscripciones y un fuerte interés internacional, y contará con un programa innovador que combina ponencias de referencia y actividades prácticas.

E objetivo de esta cita es acelerar la adopción de inteligencia artificial y robótica en toda la cadena agroalimentaria, impulsar la transferencia tecnológica y facilitar el acceso a financiación para proyectos emergentes. (Información

Entre las novedades más destacadas:

Ponencias inspiradoras sobre robótica, ética de la IA, espacios de datos e inteligencia artificial aplicada a los cultivos, con expertos como Federico Menna, Josse De Baerdemaeker, Ulises Cortés y Ruth del Campo .

sobre robótica, ética de la IA, espacios de datos e inteligencia artificial aplicada a los cultivos, con expertos como . Talleres prácticos para pymes agroalimentarias , en colaboración con la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios, con el uso de herramientas como ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Claude.

, en colaboración con la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios, con el uso de herramientas como ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Claude. Taller pionero de poda con gafas de realidad virtual , junto al Ministerio de Agricultura, donde alumnos de FP aprenderán a podar guiados por una aplicación de IA con visión espectral aplicada a almendros y viñas.

, junto al Ministerio de Agricultura, donde alumnos de FP aprenderán a podar guiados por una aplicación de IA con visión espectral aplicada a almendros y viñas. Demostración de un robot agrícola de GMV desarrollado en Sevilla, ejemplo del impacto de la robótica en el campo para afrontar el reto de la falta de mano de obra y del relevo generacional.

desarrollado en Sevilla, ejemplo del impacto de la robótica en el campo para afrontar el reto de la falta de mano de obra y del relevo generacional. Espacios de inversión y networking B2B, con la participación de fondos nacionales e internacionales como Wageningen, NOSO Capital, Clave Capital, SWANlab y Tom Horsey (Eoniq Fund).

El evento supera ya las 400 inscripciones, batiendo registros de ediciones anteriores, y se estima que llegará a las 1.000 con una alta afluencia de startups. El objetivo es presentar las 10 mejores a inversores en sesiones dedicadas.

Córdoba refuerza su posicionamiento como hub agroalimentario e IA al activar talento, universidad e industria, con apoyo de la aceleradora vinculada a INTEC y Telefónica.

El programa provisional incluirá cuatro ponencias inspiradoras: “Robótica y automatización en la cadena agroalimentaria: perspectivas de transferencia y retos de la industria”, a cargo de Federico Menna; “Inteligencia artificial y su aplicación a los cultivos: algunas reflexiones sobre sus usos”, por el profesor Dr. Josse De Baerdemaeker de la Universidad de Lovaina ; “Ética y estética de la IA del futuro: dilemas de nuestra sociedad”, con Ulises Cortés, subdirector del centro de súper computación de Barcelona , además de una cuarta ponencia institucional a cargo de Ruth del Campo, titulada “La estrategia de los espacios de datos y casos de uso: avances en España para universidades y empresas”.

El Congreso contará también con nueve paneles, demostraciones de robots que actúan en la agricultura y microsatélites suizos aplicados al sector agroalimentario.